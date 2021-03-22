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 Понедельник, 22 Марта 2021 20:11
Алина Оганесян

В Армении создали межведомственную комиссию по вопросам режима государственной границы

В Армении создали межведомственную комиссию по вопросам режима государственной границы

АрмИнфо.В Армении создали межведомственная комиссия по вопросам режима государственной границы. Соответствующее решение сегодня подписал  премьер-министр Армении Никол Пашинян.

<В соответствии с частью 16 статьи 7 Закона РА <О структуре и деятельности правительства>, создать межведомственную комиссию по вопросам режима государственной границы Республики Армения и утвердить ее состав>, - говорится в решении.

На своей странице в Фейсбук депутат от партии <Просвещенная Армения> (Лусавор Айастан) Тарон Симонян в этой связи отметил: <Создана межведомственная комиссия по вопросам режима государственной границы, в которую вовлечены все, за исключением специалистов по международному праву. Продолжайте в том же духе, <государственные мужи>, не обязательно включать человека, знающего область международного права, связанную с границами. Вдруг он осмелится настаивать на том, что по международному праву необходимо обосновать, что переданные в Сюнике территории являются нашими суверенными, жизненно важными территориями, и не могут быть переданы другому государству>. 


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