Понедельник, 22 Марта 2021 20:11

АрмИнфо.В Армении создали межведомственная комиссия по вопросам режима государственной границы. Соответствующее решение сегодня подписал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

<В соответствии с частью 16 статьи 7 Закона РА <О структуре и деятельности правительства>, создать межведомственную комиссию по вопросам режима государственной границы Республики Армения и утвердить ее состав>, - говорится в решении.

На своей странице в Фейсбук депутат от партии <Просвещенная Армения> (Лусавор Айастан) Тарон Симонян в этой связи отметил: <Создана межведомственная комиссия по вопросам режима государственной границы, в которую вовлечены все, за исключением специалистов по международному праву. Продолжайте в том же духе, <государственные мужи>, не обязательно включать человека, знающего область международного права, связанную с границами. Вдруг он осмелится настаивать на том, что по международному праву необходимо обосновать, что переданные в Сюнике территории являются нашими суверенными, жизненно важными территориями, и не могут быть переданы другому государству>.