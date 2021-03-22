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 Понедельник, 22 Марта 2021 20:10
Марианна Мкртчян

Главы МИД стран СНГ осудили терроризм во всех его формах и проявлениях как глобальную угрозу международному миру и безопасности

Главы МИД стран СНГ осудили терроризм во всех его формах и проявлениях как глобальную угрозу международному миру и безопасности

АрмИнфо. Министры иностранных дел государств - участников Содружества Независимых Государств распространили совместное заявление об укреплении роли международного права.

Как сообщается на сайте МИД РФ, в совместном заявлении министры иностранных дел Республики Армения, Республики Беларусь, Республики

Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан, "констатируя, что соблюдение международного права является залогом стабильности в международных отношениях,

отмечая серьезность растущей угрозы всеобщему миру и безопасности в связи с вмешательством, в том числе вооруженным, во внутренние и внешние дела государств, подчеркивая приверженность укреплению центральной роли Организации Объединенных Наций в обеспечении мира и безопасности на планете, важную роль ее Устава и закрепленных в нем целей и принципов для формирования императивных норм международного права и его прогрессивного развития.

подтверждая необходимость создания соответствующих условий, в том числе посредством формирования и соблюдения норм международного права, позволяющих государствам реализовать свое неотъемлемое право суверенно выбирать политическую, экономическую, социальную и культурную системы развития без вмешательства в какой- либо форме или какого-либо давления со стороны другого государства или группы государств,

руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 года, Соглашением о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года, Уставом Содружества Независимых Государств от 22 января 1993 года,

принимая во внимание Декларацию о соблюдении принципов сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств от 14 февраля 1992 года, Декларацию о неприменении силы или угрозы силой во взаимоотношениях между государствами - участниками Содружества Независимых Государств от 20 марта 1992 года, Ашгабатскую декларацию о развитии сотрудничества и укреплении доверия в отношениях между государствами

- участниками Содружества Независимых Государств от 24 декабря 1993 года, Заявление глав государств - участников Содружества Независимых Государств о дальнейших совместных усилиях по противодействию международному терроризму от 16 сентября 2016 года,

заявляем о приверженности целям и принципам, закрепленным в Уставе Организации Объединенных Наций, Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, а также Хельсинкскому заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года,

считаем, что принципы международного права во всей их совокупности и взаимосвязи являются базисом справедливых и равноправных международных отношений, формирующих пространство равной и неделимой безопасности и эффективного экономического взаимодействия, считаем недопустимым прямое или косвенное нарушение этих принципов,

подтверждаем, что принцип суверенного равенства является одним из ключевых для обеспечения стабильности международных отношений,

обращаем внимание на то, что государства пользуются своими правами на основе независимости и суверенного равенства, имеют право участвовать в создании, толковании и применении норм международного права на равных основаниях, а также обязаны добросовестно, единообразно и последовательно соблюдать нормы международного права,

разделяем мнение о том, что добросовестное соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права исключает практику двойных стандартов или навязывание государствами или группой государств собственной воли другим государствам,

считаем недопустимым использование отдельными государствами мер экономического давления либо принуждения в отношении других государств,

выражаем серьезную озабоченность учащающимися случаями введения не основанных на международном праве односторонних мер принуждения, включая экономические меры, против других государств, считаем их примером практики двойных стандартов и призываем к прекращению этой практики,

вновь подтверждаем, что введение санкций является прерогативой исключительно Совета Безопасности ООН на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций, и отмечаем, что принятие государствами мер вне рамок мер, принимаемых Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, или в дополнение к ним лишает объекта и целей меры Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, подрывает их целостность и эффективность,

всецело поддерживаем принцип международного права, согласно которому государства воздерживаются от угрозы силой или от ее применения в нарушение Устава Организации Объединенных Наций, считаем неприемлемыми односторонние военные вмешательства,

подтверждаем приверженность принципу мирного разрешения споров в соответствии с международным правом, согласно которому государства должны урегулировать споры при помощи согласованных между ними форматов, средств и механизмов, направленных на ослабление напряженности и восстановление мирного сотрудничества между сторонами спора,

вновь подтверждаем важность принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств,

осуждаем как нарушение этого принципа любое вмешательство с целью организации свержения легитимных правительств, а также экстерриториальное применение государствами национального права в нарушение международного права,

считаем, что международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств, их собственности и должностных лиц, должны неукоснительно соблюдаться и что нарушение этих обязательств несовместимо с принципом суверенного равенства государств и чревато обострением напряженности в межгосударственных отношениях,

призываем государства продолжать совместную работу по укреплению действующей системы договоренностей по разоружению, нераспространению и контролю над вооружениями,

осуждаем терроризм во всех его формах и проявлениях как глобальную угрозу международному миру и безопасности и вновь подтверждаем, что терроризм не может и не должен ассоциироваться с какой-либо религией, национальностью, цивилизацией или этнической группой,

подчеркиваем, что любые террористические акты являются преступными и не имеющими оправдания, независимо от их побудительных мотивов, где бы, когда бы и кем бы они ни совершались,

приветствуем разработку и подписание Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма, отмечая, что данная инициатива является полезным шагом в продвижении многостороннего партнерства, создании синергии, осуществлении контртеррористических мер, а также обмене передовым опытом на международном, региональном и субрегиональном уровнях,

отмечаем необходимость объединения усилий и комплексного подхода для предупреждения терроризма и борьбы с ним в соответствии с международным правом, включая Устав ООН, соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и Глобальную контртеррористическую стратегию ООН, и признаем недопустимость использования террористических и экстремистских группировок как инструмента достижения политических целей,

подтверждаем важность международного сотрудничества в установлении всеобщего уважения и соблюдения прав человека и считаем, что взаимоотношения в сфере защиты прав человека должны строиться на основе общепризнанных принципов и норм международного права,

выражаем готовность активизировать взаимовыгодное и взаимоуважительное сотрудничество в сфере защиты прав человека с учетом региональной, национальной, культурной и исторической специфики наших государств,

считаем необходимым продолжать сотрудничество между нашими государствами по поддержанию и укреплению роли международного права и установлению справедливого и равноправного международного порядка, основанного на международном праве".


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