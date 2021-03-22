Понедельник, 22 Марта 2021 19:51

АрмИнфо.ЕБРР и правительство Казахстана помогают улучшить бизнес-процессы

Когда в 2017 году владельцы Tea Center обратились в ЕБРР, у них был быстрорастущий, но сравнительно неструктурированный бизнес по производству чая. Семейная компания работала на загроможденном складе без четких планов развития и слишком большого портфеля продуктов.

Два года спустя, благодаря международному консультационному проекту ЕБРР, финансируемому правительством Казахстана , «Чайный центр» разработал подробную стратегию, новую систему бюджетирования и более экономичное производство для своей продукции с ребрендингом. В результате продажи выросли на 35 процентов, а прибыль - более чем на 50 процентов.

Чайный Центр был основан в 1998 году Толеугазы Серикбаевым в Алматинской области Казахстана, стране, где чай является самым популярным горячим напитком, а его годовое потребление занимает одно из первых мест в мире. Компания использует чайные листья, импортируемые из Кении, Индии, Шри-Ланки и Китая.

«Как владельцы, активно участвующие в повседневной работе, мы привыкли учиться медленным методом проб и ошибок. ЕБРР прибыл как раз в нужный момент, чтобы ускорить наш процесс обучения », - говорит Бектур Толеугазынов, внук основателя, который сегодня управляет бизнесом.

Один из извлеченных уроков заключался в том, что, помимо продуктов и их стоимости, финансовый успех компании зависел от многих факторов, таких как благополучие персонала и комфортные условия работы.

С помощью отраслевых экспертов, рекомендованных Банком, Чайный центр внедрил кайдзен - японскую философию улучшения бизнеса - для достижения бережливых производственных процессов, что привело к увеличению производительности на 30 процентов. Принципы кайдзен преобразовали частичное производство, в значительной степени основанное на ручном труде, в цельный и в основном автоматизированный процесс. Это позволило компании сократить всю рабочую смену, несмотря на постоянный рост продаж.

«Сначала наши рабочие не решались меняться. Людям нравится то, что они знают. Однако, как только они к этому привыкли, уровень удовлетворенности наших сотрудников вырос, и мы стали более привлекательным работодателем », - говорит Бектур.

Еще один аспект, требующий изменений, - это составление бюджета. Эксперты предложили использовать скользящий прогноз - финансовую модель, основанную на квартальном планировании с ежемесячными обновлениями. Он часто используется в непредсказуемом экономическом климате и в очень нестабильных секторах, где многие внешние факторы могут нарушить производство. Чайный центр работает с органически выращенным сырьем, стоимость которого зависит от природных и переменных факторов, таких как погода, поэтому модель идеально подходит для бизнеса.

Скользящие прогнозы пригодились, когда глобальные и местные рынки пострадали от пандемии Covid-19. На тот момент составление бюджета Чайного центра было достаточно гибким, и было легче планировать возможные задержки с поставками.

Трансформация отделов продаж и маркетинга привела к увеличению прибыли. Обучение, инициированное консультантами, побудило продавцов работать ближе и строить более конструктивные отношения с дистрибьюторами. Tea Center также объединил некоторые бренды и работал над брендингом и позиционированием своих флагманских продуктов, включая кенийский гранулированный чай Tabo и Altyn Kese и индийский рассыпной чай Bodrost.

«Даже звук, который издает наша упаковка, был важен», - говорит Бектур.

Наконец, была разработана новая трехлетняя стратегия для структурирования стремлений компании к развитию. Он берет видение и формулировку миссии Tea Center и делает их более практичными, предоставляя пошаговые инструкции для достижения желаемых результатов и оценочные листы для оценки промежуточных результатов. Исследование рынка показало, что в ближайшие годы потребители перейдут от рассыпного чая к чайным пакетикам, поэтому стратегия включает в себя модернизацию производственных мощностей по производству чайных пакетиков.

Сегодня Чайный центр производит более 2500 тонн чая в год, но на этом планы и мечты компании не заканчиваются. «Мы экспортируем в Россию и Кыргызскую Республику , но до недавнего времени не думали, что сможем конкурировать на мировом рынке», - говорит Бектур. «Работа с международными отраслевыми экспертами показала нам, что мы можем предложить гораздо больше».