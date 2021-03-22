Понедельник, 22 Марта 2021 18:49

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян продолжает консультации с парламентскими и внепарламентскими политическими силами.

Так, согласно пресс-службе президента РА, в рамках консультаций Саркисян провел отдельные встречи с представителями партий "Республика" (председателем Арамом Саргсяном и членом политсовета Артаком Зейналяном) и "Справедливая Армения" (глава Норайр Норикян, заместители Давид Карапетян и Эдуард Тертерян).

На встрече обсуждалась текущая ситуация в стране и пути выхода из внутриполитического кризиса. Представители вышеуказанных партий изложили свои точки зрения и предложения.