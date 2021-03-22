Понедельник, 22 Марта 2021 18:48

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1/2, 1/4 на улице Абовяна, собственные дома 5, 7 на улице Ин.Ереванци, собственные дома 1-72 на 1-ом переулке Пушкина, собственные дома 1-34 на улице Пушкина, собственные дома 1-18 на улице Теряна, жилые дома 2, 4 на улице Амиряна, собственные дома 6-45 на улице Бюзанда, собственные дома 18-45 на улице Кохбаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 5 на улице Гюрджяна в 3-ем Норкском массиве; собственные дома на улицах Норка 7, 9, 10, 11, 13, собственные дома на 1-ом переулке 13-ой улицы и на 1-ом переулке 6-ой улицы Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; жилой дом 34 на улице Чехова;

11:00-17:00 жилые дома 1, 1б на улице Арцаха, собственные дома на улице Мадояна, собственные дома на 1-ой улице Верин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 3, 5, 7/1, 7 /2 на 2-ой улице Верин Шенгавита; жилой дом 13а на улице Гарегина Нжде, жилой дом 11 на улице Гр.Кочара, жилой дом 24 на пр. Комитаса, жилой дом 4 на улице О.Эмина, собственные дома на улице Гапанцяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 79 на пр. Баграмяна;

в Арагацотнской области:

12։00-13։00 село Партизак;

в Араратской области:

10։00-12։00 частично села Нор Харберд и Геганист;

10։00-13։00 частично улица А.Хачатряна в городе Веди; частично улицы Камитаса, Грибоедова в городе Арарат;

10։30-14։30 частично село Далар;

10։30-16։30 частично село Бардзрашен;

11։00-16։00 частично село Айгезард; села Кахцрашен и Нарек;

13։00-14։00 частично село Арбат;

в Вайоц Дзорской области:

11։00-15։00 частично улицы Исаакяна, Мясникяна, Шаумяна, Спандаряна в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично села Капутан, Камарис, Гегашен, Нор-Гюх, Джрвеж; частично кварталы “Банаван”, “Маяк”, “Багреванд” в Джрвеже; квартал ‘Банаван” в Гарни;

в Гегаркуникской области:

10։00-11։30 частично улица Зоравара Андраника, завод минеральных вод “Севан”, ООО “Гавартранс” и прилегающие территория в городе Гавар;

13։00-14։30 центральная часть, квартал “Банди”, центральная лечебница, мед. колледж, гостиница, центральное почтовое отделение, спортшкола, средняя школа N1 и Гаварское отделение Полции в городе Гавар;

11։00-13։00 села Гегамасар, Норакерт, Арпунк, Авазан, Покр Масрик, Арегуни, Даранак, Памбак, Цапатаг, станции сотовых операторов “Виваселл МТС”, “ВЕОН Армения”, “Юком”;

15։00-16։30 село Норатус полностью, ЗАО “Юком”, ООО “Атомашен”, газозаправочная станция “Алик”, средняя школа N1 в Норатусе и прилегающие территории;

в Щиракской области:

10:30-16:00 улицы Шахбазяна и А.Петросяна, 1-ый ряд Хноцаван, рестораны “Ван” и Лейло” и прилегающие территории в городе Гюмри;

в Сюникской области:

10:30-13:30 частично село Хот; улица Маштоца в городе Горис;

11:00-15:00 село Толорс;

14:00-17:30 частично село Шинуайр.

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По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.