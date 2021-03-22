Понедельник, 22 Марта 2021 15:12

АрмИнфо.В условиях сильной метели, 21 марта, во время перехода с одного боевого опорного пункта N-ской воинской части Вооруженных сил Армении на другой пропала связь с двумя контрактниками части.

Как сообщает пресс-служба МО Армении, поисково-спасательным работам, которые начались вчера, мешает непрекращающаяся метель. "Предпринимаются все меры по обнаружению военнослужащих", - отмечается в сообщении Минобороны РА.

Ранее, в СМИ была растиражирована информация о том, что 21 марта из воинской части Джермука пропали двое военнослужащих - Карен Шахназарян и Агаси Ованнисян, которые были переброшены туда из Арцаха.