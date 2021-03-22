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АрмИнфо.В условиях сильной метели, 21 марта, во время перехода с одного боевого опорного пункта N-ской воинской части Вооруженных сил Армении на другой пропала связь с двумя контрактниками части.
Как сообщает пресс-служба МО Армении, поисково-спасательным работам, которые начались вчера, мешает непрекращающаяся метель. "Предпринимаются все меры по обнаружению военнослужащих", - отмечается в сообщении Минобороны РА.
Ранее, в СМИ была растиражирована информация о том, что 21 марта из воинской части Джермука пропали двое военнослужащих - Карен Шахназарян и Агаси Ованнисян, которые были переброшены туда из Арцаха.
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|Всемирный Банк выделяет $12 млрд развивающимся странам на закупку вакцин и укрепление систем здравоохранения
|Глобальные усилия Туркменистана по обеспечению международной безопасности, мира и энергетического сотрудничества
|Глава МИД Армении и Верховный комиссар ООН по правам человека обсудили вопросы защиты прав человека в конфликтных ситуациях
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В «Айпост» отметили Международный день клиента
|Движение по спасению Родины скептично настроено по вопросу организации в стране досрочных выборов
|USCIRF: Свобода вероисповедания в Азербайджане серьезно ограничена законодательством
|В ООН прокомментировали предстоящие выборы в Армении
|Ален Симоян уверен в победе правящей силы на предстоящих парламентских выборах
|Парламент Армении в первом чтении поддержал инициативу о внесении изменений в Судебный кодекс
|Посол России: Ведется работа по разблокировке транспортных коммуникаций и нормализации экономического сотрудничества в регионе
|Независимые депутаты формируют в парламенте Армении инициативу "Арцах"
|Human Rights Watch сигнализирует о недозволенном обращении Азербайджана с армянскими военнопленными
|В Ереване состоялcя концерт-акция "Героическая баллада", посвящённый 100-летию со дня рождения Арно Бабаджаняна
|Армен Дарбинян: Армении нужно вернуться к Конституции образца 1995 года
|Дорога на Верхний Ларс вновь закрыта, 490 большегрузов застряли на КПП
|За сутки в Армении выявили 891 новый случай заражения коронавирусом
|Акоп Аршакян заявил о готовности нести ответственность за инцидент с журналистом
|Степанакерт призвал международные организации предотвратить уничтожение Азербайджаном армянского наследия на оккупированных территориях Арцаха
|Ереван призвал ЮНЕСКО срочно вмешаться и спасти еще не разрушенные Азербайджаном культурные памятники на оккупированных территориях Арцаха
|Политолог: За один год Пашинян умудрился все испортить некорректными заявлениями и непониманием сложности конфликта
|Политолог о Карабахской войне: Это была не столько война, сколько реализация <Плана Лаврова>
|Ариф Юнусов: Карабахский вопрос еще долго будет в повестке дня
|<Фонд Азнавура> направил в Армению 105 тонн гуманитарной помощи
|Банк ВТБ (Армения) профинансировал ООО «Ардис», предоставив новые возможности для расширения дистрибуции компании
|Захарова: Москва рассматривает решение Армении провести в 2021 году внеочередные парламентские выборы как ее внутреннее дело
|АНК выступил против проведения внеочередных выборов по действующей избирательной системе
|Третий президент Армении: РПА представит свою точку зрения по выборам, когда будет объявлено о них
|Армения и Грузия рассматривают перспективы расширения сотрудничества
|EPDE: Досрочные парламентские выборы в Армении должны проводиться только с реформированным Избирательным кодексом
|В МИД Армении состоялись армяно-иранские консультации
|"Процветающая Армении" и "Просвещенная Армения" выступили с заявлениями после анонсирования внеочередных выборов в республике
|Президент Армении назначил нового посла в Литве и замначальника Главного разведуправления Генштаба ВС
|Действующий председатель ОБСЕ призвала обеспечить беспрепятственный доступ международных акторов на места по итогам визита в Баку и Ереван
|У Армении новый посол в Индии
|Британский парламентарий после встречи с Омбудсменом Армении обратился в правительство Великобритании по вопросу армянских пленных
|Бред Шерман: продолжу работать с Госдепом по вопросу освобождения всех армянских военнопленных
|Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня
|Офис главного уполномоченного по делам диаспоры Армении дал старт программе "Шаг к дому"
|Ардшинбанк открыл обновленные филиалы в Сисиане и Ехегнадзоре
|В Армении будут созданы <Центры независимой жизни> для граждан, получивших инвалидность в ходе Арцахской войны
|Константин Затулин ответил Шевченко: Россия ни из Крыма, ни из Карабаха не уйдёт больше никогда!
|В Правительстве Армении считают закрытым вопрос, связанный с увольнением Оника Гаспаряна
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