Понедельник, 22 Марта 2021 15:00

АрмИнфо. Министр юстиции Армении Рустам Бадасян убежден, что рейтинговая система не подходит стране.

Так, 22 марта в беседе с журналистами отвечая на соответствующий вопрос, Бадасян отметил, что долгие годы рейтинговая система, по сути, была замаскирована под мажоритарную систему. "Для такой страны как Армения пропорциональная система подойдет больше, о чем свидетельствуют и многочисленные доклады и отчеты международных уполномоченных организаций", - сказал глава Минюста, добавив, что обсуждения по этому вопросу продолжаются.

Он напомнил, что со стороны парламента в оборот введен проект изменений в Избирательный кодекс, который был отправлен и в Венецианскую комиссию. "Полагаю, что в ближайшие дни вопрос разрешится", - сказал Бадасян.

При этом он считает, что если изменения будут приняты достаточно быстро, то никаких препятствий для проведения выборов, назначенных на 20 июня по-новому ИК не возникнет, поскольку и общественность и политические партии в РА готовы к этому.

Он также затруднился назвать возможную дату отставки премьер-министра РА Никола Пашиняна, напомним, что согласно законодательству, это должно произойти не позднее чем за 35 дней до выборов, и не ранее чем за 50 дней. "Мне не известно о политическом решении по этому вопросу. Можете отсчитать от 20 июня", - сказал Бадасян.

Напомним, что еще в июне 2018 года Пашинян постановил сформировать комиссию по реформированию избирательного законодательства. Реформа застрахует выборы от фальсификации Согласно проекту нового ИК, предложенному правительством Пашиняна, оставлена лишь закрытая пропорциональная избирательная система, исключено голосование по территориальным спискам кандидатов. Снижен проходной барьер. Чтобы попасть в парламент, партиям достаточно набрать 4 процента голосов вместо пяти, как было, а политическим блокам - шесть вместо семи. Кроме того, стал меньше избирательный залог - вместо прежних 10 млн драмов политическим силам нужно внести 7,5 млн. Предполагается также увеличить число женщин-депутатов в парламенте и довести его до 30 процентов. Также предполагается увеличить минимальное количество политических сил в Национальном собрании с трех до четырех.