Понедельник, 22 Марта 2021 14:13

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян посетил Министерство обороны и познакомил новоназначенного начальника Генерального штаба Вооруженных сил Артака Давтяна с высшим офицерским составом Вооруженных сил.

Так, в сообщении пресс-службы премьера отмечается, что Пашинян в своем выступлении представляя Давтяна констатировал, что, безусловно, нет нужды в этом, поскольку всем прекрасно было известно, что именно он сменит Оника Гаспаряна на посту начальника Генштаба РА, однако ввиду законодательных нюансов пришлось некоторое время повременить с этим назначением.

Он также напомнил, что ранее Давтян покинул пост начальника Генштаба по причинам, не имеющим ничего общего с выполнение служебных обязанностей.

Пашинян также констатировал, что после этого Давтян исполнял обязанности председателя Военно-промышленного комитета, а во время войны он был вовлечен в деятельность по организации самообороны Сюника, добавив, что генерал-лейтенант на протяжении всего периода не был отрезан от государственных дел и имел активную вовлеченности во все процессы.

В этой связи премьер-министр РА, выразил убеждение, что Давтян продолжит выполнять свою миссию на высоком уровне, хоть она и не простая, поскольку страна переживает крайне тяжелые времена и проблемы более чем серьезные.

"Задача первая: защитить армию, защитить Вооруженные силы; задача вторая: провести необходимые реформы в Вооруженных силах, которые укрепят, прежде всего сами ВС, уровень защищенности внешней безопасности Армении и, конечно же, доверие всех нас к ВС и уровню системы безопасности", - сказал Пашинян, выразив убеждение, что сообща удастся решить возникшие проблемы, в интересах Армении.

При этом глава исполнительного органа еще раз подчеркнул, что еще в 2018 году, когда представлял начальника Генштаба РА, указывал на важность аполитичности Вооруженных сил, что было выполнено высоком уровне.

Он напомнил, что в декабре 2018 года в стране прошли досрочные парламентские выборы и не было ни одного сигнала, ни одного случая вовлеченности ВС в политические процессы.

"Это очень важно, я уверен, что и в будущем у нас будет такая же ясная ситуация. И еще раз хочу повторить, что события, произошедшие с февраля по сей день, по многим параметрам понятны. Я хочу заверить, что ни один человеческий, политический след он во мне не оставил, но мы должны договорится, что в будущем принцип аполитичности ВС будет свято соблюдаться. Это нужно не мне, это нужно не конкретно личности и группе лиц, это важный принцип, который нужен Вооруженным силам в первую очередь.

ВС вообще не должны оглядываться на тыл, другое дело, что есть проблемы, вопросы и правительство должно обеспечить естественное развитие Вооруженных сил, мы все должны обеспечить, особенно в этой ситуации. Вооруженные силы, как бы странно это ни звучало, должны чувствовать себя защищенными, но с другой стороны, мы не должны уклоняться от ответов на поставленные вопросы, потому что это нужно нам в первую очередь. Определенные выводы, конечно, должны быть сделаны, но они не должны быть теми, в которых, на мой взгляд, удалось убедить ряд уважаемых представителей наших Вооруженных cил",

- сказал Пашинян.

В вою очередь Давтян выразил уверенность, что Вооруженные силы не будут участвовать ни в каких политических процессах, которые не предусмотрены Конституцией или законами. "Мы надеемся, что совместными усилиями мы сможем решить все проблемы, с которыми сегодня сталкиваются Вооруженные силы", - подытожил Давтян.

Стоит также заметить, что адвокат Оника Гаспаряна рассказал армянским СМИ, что представит заявление о преступлении против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. "Заявление премьер-министра означает, что он игнорирует акты судебной власти. Последствия заявления являются и уголовно-правовыми, и уголовно- административными. Соответствующие заявления о преступлении будут направлены в правомочные органы", - сказал адвокат Артур Ованнисян, добавив, что решение Административного суда обязательно для выполнения.

Напомним, что Административный суд Армении принял обеспечительные меры по иску бывшего начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна, который оспаривает законность его освобождении от должности. В решении, опубликованном в Datalex.am, отмечается, что

Административный суд временно удовлетворил иск, приняв обеспечительные меры по признанию освобождения Гаспаряна от должности силой закона не соответствующим правовым отношениям до вынесения судом окончательного решения. Данное решение суда запрещает назначение нового начальника ГШ ВС, до вынесения Административным судом окончательного решения.

Сегодня премьер-министр РА Никол Пашинян выступил с заявлением, отметив, что, учитывая, что президент Армении не подписал представленный им проект указа о назначении Артака Давтяна на должность начальника Главного штаба ВС и не обратился в Конституционный суд, Артак Давтян силой закона считается назначенным на должность начальника ГШ ВС.