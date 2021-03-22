Понедельник, 22 Марта 2021 13:42

АрмИнфо.После 44-дневной героической и самоотверженной войны, Вооруженные силы РА продолжили работу по переоценке и укреплению системы безопасности Арцаха и Армении. Об этом говорится в заявлении новоназначенного начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Армении Артака Давтяна.

При этом он подчеркнул, что с точки зрения нейтрализации внешних угроз Вооруженные Силы РА выполняли и продолжают выполнять поставленные задачи.

"Ситуация после известного заявления руководства Вооруженных Сил разрешилась, а существующие разногласия были перенесены в правовое поле.

Вооруженные силы Республики Армения, имеющие конституционный статус, находящихся в подчинении правительства и под гражданским контролем, будут сохранять нейтралитет в политических вопросах, руководствуясь исключительно обязательством по обеспечению обороны, безопасности, территориальной целостности и неприкосновенности границ Армении", - заверил Давтян.

Отметим, что сегодня утром премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что силой закона сегодня Артак Давтян занял пост начальника Генштаба РА. Ранее, президент Армении дважды не подписал указ о назначении Артака Давтяна начальником Генштаба. Однако, согласно армянскому законодательству, указ вступает в силу без подписи президента.

Ситуация вокруг Генштаба РА усугубилась 25 февраля, после увольнения премьер- министром РА первого заместителя главы ГШ ВС РА Тирана Хачатряна. Тогда, более 40 высокопоставленных офицеров подписались под заявлением Генштаба РА с требование отставки Никола Пашиняна. Он, в свою очередь, усмотрел в этом попытку военного переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы с акциями протеста, а Гаспаряна уволил с поста начальника Генштаба ВС Армении. Несмотря на то, что президент дважды не подписал проект решения, Гаспарян 10 марта покинул пост и обратился в суд по части правомерности данного решения премьер-министра РА.

Напомним, что Давтян уже занимал пост начальника Генштаба РА. Однако, премьер- министр уволил Артака Давтяна с поста начальника ГШ ВС весной прошлого года за то, что последний во время жестких ограничений, введенных комендатурой в рамках борьбы с пандемией коронавируса, в широком кругу отпраздновал свадьбу сына.