Понедельник, 22 Марта 2021 12:45

АрмИнфо. Правозащитная организация The Human Rights Watch задокументировала масштабные военные преступления против армянских военнопленных. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян.

При этом она добавила, что согласно отчету Human Rights Watch, нарушения международного гуманитарного права со стороны Азербайджана совершались на протяжении всего периода пребывания в плену военнопленных и гражданских лиц, сопровождаясь жестоким и унижающим достоинство обращением или пытками.

"В докладе фиксируется, что в последний раз многих армянских солдат видели в заложниках в Азербайджане, но Баку не доложил о них. Это свидетельствует о высокой вероятности массовых насильственных исчезновений не только военнослужащих, но и захваченных мирных жителей.

Через четыре месяца после установления режима прекращения огня, продолжающееся пленение армянских военнопленных и гражданских заложников ясно показывает, что Азербайджан продолжает нарушать международное гуманитарное право. В связи с тем, что жестокое обращение с армянскими военнопленными и пытки свидетельствуют об их систематичности, продолжающееся пленение армянских военнопленных, унизительное обращение с последними, пытки можно приравнять к преступлениям против человечности", - подчеркнула Нагдалян.

Отметим, что азербайджанская сторона продолжает искусственно затягивать процесс возвращения армянских пленных и военнопленных. По предварительным данным более 200 армянских военных продолжают находиться в азербайджанском плену. Меж тем, официальный Баку заверяет, что передал всех военнопленных, остальные лица, оказались под юрисдикцией Азербайджана после 9 ноября 2020 года и являются "террористами".