Понедельник, 22 Марта 2021 11:18

АрмИнфо. По положению на 11:00 22 марта в Армении подтвердилось 506 новых случаев заражения коронавирусом, что составляет 13,5% из общего числа граждан, сдавших тест на Covid-19 за минувшие сутки.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, выздоровело 432 человека, скончалось - 12 . Фактическое лечение в медучреждениях страны получает на данный момент 11 278 пациентов.

В общей сложности, в Армении провели 808 355 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 184 219 граждан (22,8%), выздоровел - 168 721 человек (91,6%), скончалось - 3360 (1,8%).