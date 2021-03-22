Понедельник, 22 Марта 2021 11:13

АрмИнфо. Граждане Армении получат высшее и послевузовское профессиональное образование в высших учебных заведениях Китайской Народной Республики.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Министерства образовании, науки, культуры и спорта Армении, с этой целью 16 граждан РА отправятся в Китай.

В китайских университетах 7 граждан получат степень бакалавра по специальностям "Медицина", "Экономика", "Компьютерные науки и технологии", "Теоретическая физика". Еще 9 граждан получат степень магистра по специальностям "Китайский язык и литература", "Информатика и технологии", "Машиностроение", "Экономика", " бизнес-управление", "Искусство и дизайн", "Международные отношения", "Право". Основанием для командировки стало проведение конкурса на получение стипендий, выделяемых Министерству образования и науки Республики Армения по межгосударственным соглашениям в высших учебных заведениях зарубежных стран (бакалавр, дипломированный специалист, магистратура, аспирантура, ординатура), а также соглашение между Министерством образования РА и Министерством образования Китайской Народной Республики в области образования, решением комиссии, созданной приказом министра образования, науки, культуры и спорта Армении.