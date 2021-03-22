Понедельник, 22 Марта 2021 10:41

АрмИнфо.Артак Давтян в силу права считается назначенным начальником Генштаба ВС Армении. Об этом говорится в заявлении, распространенном премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Руководствуясь положениями Конституции и закона РА "О военной службе и статусе военнослужащего", премьер-министр принял 10 марта 2021 г представил президенту республики предложение о назначении Артака Давтяна начальником Генштаба ВС РА, в проект соответствующего указа прилагался.

11 марта 2021 г в аппарат премьер-министра поступили возражения президента республики по вышеуказанному проекту.

Представленные президентом Республики возражения премьер-министром не были приняты, о чем в тот же день было отправлено письмо президенту республики с соответствующими обоснованиями.

Учитывая то обстоятельство, что в сроки, установленные частью 3 статьи 35.1 закона РА "О военной службе и статусе военнослужащего", президент республики не подписал представленный премьер-министром проект и не обратился в Конституционный суд, руководствуясь ч. 3 ст. 139 Конституции РА, а также ч. 6 ст. 35.1 закона РА "О военной службе и статусе военнослужащего", с 22 марта 2021 г Артак Давтян силой закона считается назначенным начальником Генштаба ВС Армении", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства.

Напомним, что ранее премьер-министр уволил Артака Давтяна с поста начальника ГШ ВС за то, что последний во время жестких ограничений, введенных комендатурой в рамках борьбы с пандемией коронавируса, в широком кругу отметил свадьбы сына.