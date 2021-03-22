Понедельник, 22 Марта 2021 10:33

АрмИнфо.В этот день, 101 год назад, власти Азербайджанской Республики совместно с регулярной турецкой армией и многочисленными вооруженными бандформированиями организовали резню армянского населения Шуши, практически полностью разрушив историческую столицу Арцаха. Об этом говорится в заявлении МИД Арцаха.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Геноцид в Шуши стал первым проявлением захватнической политики, проводимой против Арцаха искусственно созданным государством под названием "Азербайджан".

При этом в МИД Арйаха напомнили, что в результате этого чудовищного преступления были убиты тысячи армян, десятки тысяч вынужденно покинули город, было уничтожено армянское культурное наследие, разграблено имущество людей, осквернены священные места.

"Это трагическое событие стало сигналом о том, какую политику Азербайджан возьмет на вооружение в ближайшие десятилетия. Логическим продолжением подобных человеконенавистнических действий стала проводимая Азербайджаном с 1988 года на государственном уровне политика армянофобии, которая сопровождалась резней, погромами и этническими чистками.

Тот факт, что геноцидальная политика Баку и Анкары так и не получила должной оценки международного сообщества, а преступники остались безнаказанными, стал причиной новой агрессии против Арцаха, которую 27 сентября 2020 года Азербайджан развязал при содействии Турции с привлечением международных террористов и в результате захватил город Шуши.

Резня в Шуши 1920 года и его оккупация в 2020 году - не только проявление геноцидальной политики против Арцаха и армянского народа, но и преступление против человечества и человечности, грубейшее нарушение норм международного права.

Армянство Арцаха никогда не смирится с потерей Шуши. Шуши был, есть и будет неотъемлемой частью Арцаха. Будет сделано все возможное для освобождения оккупированных территорий республики и восстановления исторической справедливости", - подытожили в МИД НКР.