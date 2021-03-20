Суббота, 20 Марта 2021 13:04

АрмИнфо.Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю всех с Наурыз мейрамы! Он олицетворяет собой пробуждение природы, является началом исконного Нового года, символом обновления и стремления к новой жизни. Многовековая традиция празднования Наурыза – показатель глубины миропонимания и исторического самосознания нашего народа. Ежегодно с наступлением весны мы все с нетерпением ждем этот светлый праздник.

В прошлом веке не было возможности торжественно отмечать Наурыз мейрамы, но с обретением Независимости эта неотъемлемая часть нашего культурного кода была возрождена. Для укрепления древних традиций Наурыза Елбасы придал ему статус государственного праздника.

В опубликованной в начале этого года статье «Независимость превыше всего» я отметил важность совершенствования концептуальных подходов к празднованию Наурыза. Нужно, чтобы каждый нюанс Наурыз мейрамы имел для людей нравственное значение, способствовал совершению благих дел, приносил пользу стране.

С этой целью во всех регионах нашей страны проводится множество мероприятий, призванных содействовать укоренению непреходящих ценностей Наурыз мейрамы среди подрастающего поколения. Эта практика будет продолжаться.

Проведение Наурыз мейрамы не должно ограничиваться несколькими часами торжеств на главных площадях и улицах городов и сел. Это, прежде всего, семейный праздник, который отмечают в домашней атмосфере среди родственников и друзей. В эти дни мы собираемся в близком кругу, чтобы послушать мудрые наставления старших, поделиться планами на будущее и пожелать всем благоденствия. Наурыз – это праздник единства и согласия.

У великого Абая есть такие строки: «На весеннем кочевье аулы сошлись, в общей радости родственники обнялись. А знакомые просто, шутя и смеясь, обо всем толковать собрались». Глубокое философское содержание этого праздника учит нас всегда помнить добро, быть благодарными за полученную помощь и жить в гармонии с людьми и природой.

В сознании нашего народа образ тюльпана всегда ассоциировался с весной. Поэтому этот удивительный цветок может стать главным символом прекрасного праздника Великой степи.

Дорогие казахстанцы!

В сложный период геополитических катаклизмов, роста международной напряжённости, распространения коронавирусной пандемии и обострения кризиса мировой экономики мы, народ Казахстана, должны вновь проявить присущую нам стойкость и сплоченность перед лицом серьезных вызовов и угроз. Издревле в дни Наурыза наши предки бескорыстно помогали и поддерживали друг друга в трудной ситуации. Отрадно, что казахстанцы и по сей день следуют этой славной традиции.

В условиях пандемии десятки тысяч врачей, медсестер, сотрудников полиции, военнослужащих, волонтеров продолжают самоотверженно трудиться во имя здоровья своих сограждан.

Наши специалисты-микробиологи сумели в кратчайшие сроки создать вакцину против коронавируса. Вдохновляющих примеров истинного благородства, гражданской солидарности и впечатляющих достижений наших соотечественников очень много. Вы о них хорошо знаете.

Благодаря единству, согласию и стабильности мы состоялись как успешная, прогрессивная страна. Наурыз – это праздник добра и милосердия. Наши принципы справедливого общества и социального государства полностью согласуются с этими ценностями.

Кроме того, Наурыз – это праздник, приобщающий людей к труду и способствующий общему процветанию. Работая не покладая рук, как это делали наши предки, мы вместе созидаем сильный, конкурентоспособный Казахстан.

Еще одна грань Наурыза – бережливость и экологичность. Наш народ всегда почитал природу и жил с ней в гармонии. Расчистка родников, посадка деревьев, облагораживание окружающей среды – это наши исконные традиции, берущие начало в глубине веков.

Основная цель реализуемого проекта «Таза табиғат» – продолжение этих благородных дел. Обновленное празднование Наурыза необходимо также для сохранения преемственности поколений. Как гласит казахская пословица: «Познакомившись с традициями народа, узнаешь о нем все». Новое качество нации формируется через новые навыки и умения.

В этом году мы отмечаем историческую дату – 30-летие Независимости. За эти годы наша страна достигла значительных успехов, однако почивать на лаврах нельзя. Мы продолжим масштабные реформы, направленные на системную трансформацию страны. Уверен, всесторонняя модернизация откроет путь к прогрессу нации и превращению нашего государства в Мәңгілік Ел.

Наша главная цель состоит именно в этом! Желаю, чтобы наступивший Новый год принес всем благополучие!

Пусть в каждом доме будет только счастье и радость!

Ұлыстың ұлы күні құтты болсын!