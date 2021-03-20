Суббота, 20 Марта 2021 13:00

АрмИнфо. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха (ГСЧС) предупреждает о начале работ по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов в Степанакерте и на прилегающих территориях, а также в населенном пункте Кркжан в выходные дни. Об этом говорится на официальной странице ГСЧС в Фейсбук.

В этой связи ГСЧС Арцаха призывает граждан не поддаваться панике в случае звуков от взрывов. Для получения дополнительной информации можно позвонить по следующим номерам: 911,101,112.

<Саперные отряды службы в ежедневном режиме продолжают проводить инженерно- разведывательные работы по всей территории республики>, - говорится в источнике.