Пятница, 19 Марта 2021 18:36

АрмИнфо.<Если мы не проведем выборы - страна останется в состоянии потрясения, в состоянии неопределенности, не будет никаких инвесторов, никаких планов, связанных с развитием страны.

И мы пришли к консенсусу, приняв решение, которое сложно далось>, - сказал журналистам лидер партии <Лусавор Айастан> (Просвещенная Армения) Эдмон Марукян. В этом контексте, комментируя заявление определенных политических сил, выступающих против проведения внеочередных парламентских выборов, он подчеркнул, что делегитимизация решения, это хуже, чем его отсутствие. <Давайте работать в этом направлении. Говорят, что выборы будут сфальсифицированы, давайте сделаем так, чтобы исключить фальсификации>, - добавил он.

В этом плане парламентарий отметил, что обязанности власти многочисленны, в частности касаются исключения избирательных взяток, привлечения к ответственности причастных к этому вопросу лиц и др. Оппозиция со своей стороны, по его словам, должна контролировать эти процессы, информировать общественность, быть последовательной, чтобы любые нарушения были выявлены, а выборы прошли честно.

<Я надеюсь, что в связи с заявлением о проведении внеочередных выборов социальное напряжение в стране пойдет на спад. Потому что ключевые политические силы примут них участие, в том числе и те, кто всегда заявлял о своем нежелании участвовать в выборах, организованных властями. Но сейчас понемногу их позиция меняется. Это политика. Теперь создалась возможность поменять власть посредством выборов. Почему оппозиция не должна участвовать?>, - сказал парламентарий.

При этом он отметил, что беспокойства, связанные с организацией выборов чисто гипотетические. <Мы должны контролировать процесс, чтобы все прошло справедливо и честно>, - подчеркнул Марукян.

Отметим, что против досрочных парламентских выборов, которые власти после консультаций с двумя другими парламентскими партиями определили провести 20 июня.

Выступил по этому поводу и объединенный кандидат в премьеры от несистемной оппозиции (17 партий) - "Движения по спасению родины" Вазген Манукян, а также партия Армянский Национальный Конгресс (АНК), которым руководит первый президент РА Левон Тер- Петросян. В интервью ряду СМИ Манукян отметил, что по его личному мнению, проводить выборы в условиях нахождения у власти Никола Пашиняна и его команды, нельзя. А АНК выступило против проведения внеочередных выборов по действующей <рейтинговой> избирательной системе и призвала срочно менять Избирательный кодекс.