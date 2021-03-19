Пятница, 19 Марта 2021 18:35

АрмИнфо. Сегодня азербайджанская сторона на перекрестке общин Кармир Шука-Шехер Мартунинского района передала армянской стороне тела 15-ти, по предварительными данным, военнослужащих, погибших в ходе военных действий и считающихся пропавшими без вести. Об этом сообщает Госслужба по ЧС МВД Арцаха.

Согласно ведомству, тела были обнаружены в Варанде (Физули).

Их личность будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

С 13 ноября 2020 года по сегодняшний день общее количество останков, обнаруженных на перешедших под контроль Азербайджана территориях, или переданных азербайджанской стороной , составляет 1518 человек.