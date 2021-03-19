Пятница, 19 Марта 2021 17:34

АрмИнфо.Всемирный Банк выделяет $12 млрд развивающимся странам для финансирования закупок и распределения вакцин, тест-систем и средств для лечения COVID-19, и укрепления систем здравоохранения и вакцинации для того, чтобы обеспечить доступ к вакцинам всем, кто в них нуждается. Об этом отмечается в сообщении ВБ.

В ближайшее время ВБ охватит программами вакцинации более 40 стран, предоставив им $3 млрд из вышеуказанной суммы. Банк использует информацию, полученную в рамках проведения оценок готовности стран к вакцинации.

"В настоящее время многие развивающиеся страны ведут активную разработку широкомасштабных планов вакцинации от COVID-19", - отметила вице-президент ВБ по вопросам развития людских ресурсов Мамта Мурти. - "Большинство стран уже неплохо подготовились к началу вакцинации своего населения, но, тем не менее, все еще сохраняются серьезные недостатки, которые необходимо устранить как можно скорее, чтобы успешно осуществить широкомасштабную кампанию по вакцинации".

В сообщении ВБ подчеркивается, что обеспечение справедливого, широкого и оперативного доступа стран, особенно бедных стран, к эффективным и безопасным вакцинам от COVID-19 имеет решающее значение для спасения жизни людей и содействия восстановлению мировой экономики. Страны смогут исключить возможность новых вспышек заболевания и направить все усилия на преодоление последствий самого глубокого за последние восемьдесят лет спада в мировой экономике лишь после того, как пандемия будет взята под контроль во всех странах.

Всемирный Банк совместно с правительствами, ВОЗ, ЮНИСЕФ, Глобальным фондом и Альянсом GAVI организовал оценку готовности 128 стран с низким и средним уровнем дохода развернуть безопасную вакцинацию от COVID-19. Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии явной взаимосвязи между уровнем дохода и другими экономическими показателями и готовностью стран к проведению вакцинации. Основное внимание уделено десяти ключевым показателям, в том числе наличию холодильных цепей и организации поставок вакцин, определению приоритетных групп населения, составлению бюджета, обучению медицинского персонала и контролю над обеспечением безопасности при проведении вакцинации.

Согласно предварительным выводам, 85% стран, принимавших участие в оценке, разработали национальные планы вакцинации, а 68% стран приняли меры по обеспечению безопасности при вакцинации, в том числе разработали системы сбора информации о негативной реакции на вакцины. Однако лишь 30% стран разработали планы массового обучения персонала проведению вакцинации, и лишь 27% стран подготовили стратегии мобилизации и привлечения общественности, призванные побудить население пройти вакцинацию. В связи с вызывающим обеспокоенность скептицизмом в отношении вакцинации срочно требуются стратегии обеспечения доверия, признания приемлемости и повышения востребованности вакцин. Страны, затронутые конфликтами и насилием (37 стран из 128), показали более низкий рейтинг практически по всем показателям по сравнению с остальными странами.