Пятница, 19 Марта 2021 17:06

АрмИнфо.Миролюбивая и взвешенная внешняя политика Туркменистана, реализуемая под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова, является основой конструктивного и деятельного участия нашего государства в системе международных отношений.

Неизменно следуя курсу постоянного Нейтралитета и принятым на себя обязательствам, Туркменистан демонстрирует приверженность международному диалогу, основанному на незыблемых принципах согласия, безопасности и равноправного сотрудничества. Одним из важнейших компонентов интеграционных процессов Туркменистана в мировое сообщество является его активная международная дипломатическая деятельность в решении самых безотлагательных вопросов и вызовов современности.

Внешнеполитическая стратегия конструктивного взаимодействия Туркменистана сегодня все больше раскрывает свои потенциальные возможности в деле укрепления мира и безопасности, обеспечения устойчивого развития и социально-экономического прогресса. Диверсифицируя международное сотрудничество, Туркменистан принимает активное участие в глобальных политических, экономических, культурно-гуманитарных и других процессах. При этом, целостное восприятие хода всеобщего развития является неотъемлемым условием эффективности внешнеполитического курса и успешной дипломатической деятельности Туркменского государства, снискавшей признание мирового сообщества. Значимость Туркменистана в системе международных координат становится сегодня все более очевидной благодаря энергичной новаторской деятельности Лидера государства, позволяющий определить новые горизонты и масштабы партнерства в глобальном политическом пространстве. Конструктивизм и последовательность позиций Туркменистана по различным приоритетным вопросам устойчивого развития, определяющими высокую степень актуализации, является их созвучность современным тенденциям.

В этом контексте, эффективность международной деятельности Туркменистана на современном этапе обеспечивается, прежде всего, принципом единства и взаимообусловленности стратегических целей и задач внутренней и внешней политики государства. Системность и целенаправленность государственной политики, сопоставление всех аспектов актуальных направлений международной жизни с национальными интересами служат важными факторами, определяющими плодотворность и результативность внешней политики Туркменистана. С учетом этих факторов, сегодня внешнеполитическая стратегия и дипломатия Туркменистана ориентированы на создание благоприятных условий для реализации стратегических программ во имя социально-экономического роста страны и культурно-гуманитарного развития общества, а также сбалансированного участия государства в мировых интеграционных процессах. Заметная активизация деятельность Туркменистана в международном политическом пространстве, его взвешенная позиция при обсуждении и решении приоритетных проблем современности, будучи показателями конструктивного курса, позволяет Туркменистану поддерживать свой высокий статус государства, неизменно участвующего и способствующего процессам укрепления атмосферы взаимного понимания и доверия, равноправия и соблюдения интересов всех государств и народов.

Особую роль в содействии стабильному и поступательному развитию региональных процессов Туркменистан традиционно отводит Организации Объединенных Наций ее специализированных структур. Сегодня эта деятельность получила новый импульс, значительно расширив возможности для выработки и реализации конструктивных моделей взаимодействия государств на основе общепризнанных норм международного права, с опорой на огромный авторитет ООН.

В этом контексте выдвигаемые инициативы президента Туркменистана на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН призваны содействовать согласованию подходов государств в вопросах социально-экономического развития региона, и в целом мира. Выдвинутое Лидером Нации предложение о приоритетном применении политико-дипломатических средств при решении международных вопросов, инициативы в сфере энергетики, транспорта, экологии - все это, отражая философию мира и сотрудничества во внешней политике страны, оказывает позитивное влияние на характер и содержание межгосударственных отношений в регионе и за его пределами, создает реальную основу для поиска сфер совместного приложения сил на разумных принципах - многосторонней выгоды, баланса интересов, совместимости различных точек зрения.

Инициативная и созидательная позиция Туркменистана становится все более заметным фактором международной жизни. Подчиняясь, прежде всего, интересам внутреннего развития, и при этом, органично вписываясь в универсальные ценности, стратегия нашей страны на международной арене сочетает в себе самобытность исторического пути туркменского народа, национальные традиции и представления об отношениях с окружающим миром с современными подходами к решению первостепенных задач развития. Преемственность и новаторство выступают ее определяющими характеристиками, обеспечивая Туркменистану в настоящем и будущем достойное место в Сообществе Наций.

Центральное место по всему спектру реализации внешнеполитической стратегии Туркменистана занимают вопросы обеспечения мира, стабильности и безопасности. Фундаментальной основой в разработке подходов Туркменистана к этой проблематике является концепция Президента Гурбангулы Бердымухамедова о целостности и неделимости безопасности. В данной связи Туркменистан выступает за разработку и принятие Декларации ООН о приоритетном применении политико-дипломатических средств при решении международных вопросов. В данном контексте все большую актуальность приобретают также вопросы разоружения и ликвидации оружия массового поражения.

Сегодня мировое сообщество является свидетелем того, что под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова возросший внешнеполитический ресурс нейтрального Туркменистана максимально задействован в качестве политико-дипломатического инструментария для достижения мира, безопасности и устойчивого развития. Постоянный нейтралитет Туркменистана выступает важнейшим фактором обеспечения региональной стабильности, установления цивилизованного диалога между странами на основе соблюдения и согласования геополитических и национальных интересов. Конструктивность и взвешенность подходов нейтрального Туркменистана к общемировым процессам способствует укреплению атмосферы взаимного понимания и доверия, равноправия и соблюдения интересов всех государств и народов.

Успешная реализация внешнеполитической стратегии Туркменского государства во многом обуславливается тем, что она сопровождается конкретными шагами, являющимися достойным ответом на вызовы стремительно меняющегося мира. Убедительным свидетельством этому является то, что Туркменистан, будучи одним из ведущих мировых энергетических держав, ведет целенаправленную международную деятельность, фокусируя внимание мирового сообщества на системообразующих элементах энергетической безопасности.

Энергетические инициативы Туркменистана нацелены на формирование прочных институциональных основ в сфере обеспечения всеобъемлющей системы международной безопасности, где наличие развитой и эффективно функционирующей инфраструктуры энергообеспечения является основным фактором развития современной экономики и повышения благосостояния народов, создания материальной основы для культурного и духовного роста всего человечества. По инициативе Туркменистана 19 декабря 2008 года и 17 мая 2013 года Генеральной Ассамблеeй ООН были приняты резолюции «Надёжный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества», направленные на создание международного правового механизма для обеспечения энергобезопасности в мировом масштабе. По сути, благодаря инициативам Президента Гурбангулы Бердымухамедова было положено начало Межрегиональному энергетическому диалогу под эгидой ООН с участием всех заинтересованных государств и авторитетных международных организаций. В свою очередь, это позволило ускорить процесс создания международной экспертной группы, призванной подготовить комплексный международно-правовой документ, охватывающий различные аспекты глобального энергосотрудничества.

Таким образом, во внешнеполитической стратегии Туркменистана вопросы безопасности, обеспечения всеобъемлющего мира и энергетики занимают важную роль. В этом направлении наша страна придерживается активной систематической позиции, выдвигая инициативы для решения насущных задач современности. Выдвигаемые инициативы Лидера нации по ключевым вопросам безопасности и энергетического сотрудничества создают благоприятные условия для налаживания долгосрочного диалога и претворения в жизнь взаимовыгодных экономических проектов в регионе.