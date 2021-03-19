Пятница, 19 Марта 2021 16:59

АрмИнфо. Министр иностранных дел РА Ара Айвазян и Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, в ходе состоявшейся видеоконференции, выразили удовлетворением сотрудничеством, сложившемся между Арменией и Управлением ООН по правам человека (OHCHR).

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в этой связи глава Верховный комиссар высоко оценил роль Армении, в качестве члена Совета ООН по правам человека, в продвижении повестки дня в области прав человека.

Ключевой темой повестки переговоров сторон была защита прав человека в конфликтных ситуациях. Глава МИД Армении проинформировал Верховного комиссара о гуманитарной ситуации в Арцахе и о шагах, предпринимаемых для решения неотложных вопросов. Собеседники выразили обеспокоенность политизацией процесса оказания гуманитарной помощи и созданием

искусственных препятствий.

Министр иностранных дел РА и Верховный комиссар ООН подчеркнули необходимость исключения продолжающихся нарушений международного гуманитарного права и прав человека. В этом контексте Айвазян осудил умышленное нарушение Азербайджаном своих гуманитарных обязательств, в частности, по части немедленной репатриации армянских военнопленных и заложников.