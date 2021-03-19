Пятница, 19 Марта 2021 16:58

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:30-16:00 собственный дом 6 и барак N4 на улице Еркатгци, подъезд 4 жилого дома 74 на улице Тиграна Меца, жилой дом 11 на переулке Тиграна Меца, собственные дома 13, 15, 70, 72 на переулке Тиграна Меца,; собственные дома 1-3 на 9-ой улице, 6-27 на 11-ой улице, 1-8 на 18-ой улице, 1-15 на 20-ой улице Нубарашена;

11:00-17:00 жилой дом 11 на улице Гр.Кочара, жилой дом 24 на пр. Комитаса, жилой дом 5 на улице Гоголя, жилой дом 6а на улице М.Аветисяна, жилой дом 79 на пр. Баграмяна, жилые дома 12, 14, 16, 20 на улице Парпеци, жилые дома 52, 54 на улице Пушкина, жилые дома 2, 7, 8, 10, 12 на улице Исаакяна, жилые дома 45, 47, 49, 51, 55, 59 на улице Налбандяна, жилые дома 1, 3 на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 13а на улице Гарегина Нжде, собственные дома на 1-ой улице Верин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10։00-12։00 частично село Гетапян;

10։00-13։00 частично улица Араратяна в городе Веди; частично улица Ханджяна в городе Арарат; частично село Айнтап;

10։30-14։30 частично село Ншаван;

10։00-16։00 частично села Гая, Овташат и Сипаник; село Суренаван; ООО “Манана грейн” в селе Суренаван; ЗАО “Армаши лчер” в селе Армаш; ООО “Арарат кат”, компания “Хостегян Вачик”, ЧП “Седрак Саргсян”, собственник “Карен Хостегян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); воинская часть в селе Арарат;

10։30-16։00 частично село Бардзрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-16։00 частично село Арин;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично села Капутан, Камарис, Гегашен, Нор-Гюх, Джрвеж; частично кварталы “Банаван”, “Маяк”, “Багреванд” в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

10:00-11:30 частично квартал “Арцвакар”, частично улица Саядяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Гавар; ЗАО “ВЕОН Армения”, ООО “Метагапаштпанутюн” центр МЧС в селе Кармиргюх;

11։45-13։15 частично квартал “Ацарат”, улицы Арцруни Ехбайрнер и Бошнагян (Торосои таг), собственные дома на улице Кабелагорцнери и жильцы-абоненты на улице О.Абраамяна, кинотеатр, “Джрмуг”, “Гавари ГГМ” в городе Гавар;

13։30-15։00 частично квартал “Арцвакар”, квартал “Спорт амалир” в городе Гавар; “Армводоканал” (станция очистки), офис электросетей, газозаправочная станция “Алик” в Арцвакаре;

в Сюникской области:

10:30-13:00 частично село Арташен;

11:00-15:00 жилые дома 2, 5 на улице Воротан, жилые дома 2, 4 на улице Чаренца, улица Нжде в городе Сисиан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.