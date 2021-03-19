Пятница, 19 Марта 2021 16:57

АрмИнфо.Национальный оператор почтовой связи ЗАО «Айпост» присоединился к Международному дню клиента. Как сообщает пресс-служба Нацоператора, по этому случаю более 130 сотрудников руководящего состава «Айпост» посетили свыше 65 почтовых отделений по всей Армении, поздравляя и благодаря клиентов, беседуя с ними, выслушивая их предложения, знакомясь с существующими проблемами, предлагая решения и возможности повышения качества обслуживания.

«Айпост» в этом году впервые отмечает Международный день клиента. От имени всей команды поздравляю наших дорогих клиентов и выражаю благодарность, что они рядом с нами. Мы, руководствуясь новой клиентоориентированной стратегией, заверяем, что будем делать все возможное для повышения качества услуг и обслуживания», - сказал гендиректор ЗАО «Айпост» Айк Карапетян.

В свою очередь советник гендиректора по стратегии и клиентскому опыту и Директор по клиентскому опыту «Айпост» Шушаник Калтахчян отметила, что сегодня уже благодаря новой клиентоориентированной стратегии предпринимаются уверенные шаги, чтобы сделать «Айпост» одной из лучших компаний на армянском рынке.

В сообщении отмечено, что это мероприятие проводится с целью усовершенствовать предоставляемые Нацоператором услуги на основе обратной связи, полученной от клиентов, сделать их более удобными и доступными, что будет способствовать повышению уровня их удовлетворенности.