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 Пятница, 19 Марта 2021 16:41
Марианна Мкртчян

Движение по спасению Родины скептично настроено по вопросу организации в стране досрочных выборов

Движение по спасению Родины скептично настроено по вопросу организации в стране досрочных выборов

АрмИнфо.  Заявление Никола Пашиняна о выборах 20 июня еще не означает, что они будут проведены. Об этом 19 марта на брифинге на проспекте Баграмяна заявил координатор Движения по спасению Родины, дашнакцакан Ишхан Сагателян.

По его словам, для проведения выборов необходимо в первую очередь, чтобы премьер дважды подал в отставку, в течение этого периода новый премьер-министр не был избран, был распущен парламент, и президент РА назначил выборы.

"В нас не вселяет веру заявление о том, что 20 июня состоятся выборы. За этот период несколько раз говорили о внеочередных выборах, очень быстро отказались, 44 дня во время войны кормили ложью и фальсификациями. У нас достаточно оснований, чтобы не верить, что выборы будут организованы", - сказал Сагателян.

Во-вторых, продолжил он, даже если парламентские выборы состоятся, это удовлетворяет лишь часть требований Движения по спасению отечества. "Мы считаем, что досрочные парламентские выборы являются необходимым и важным условием для преодоления ситуации в стране, но если досрочные парламентские выборы будут организованы Николом Пашиняном, существует большая опасность, что они не будут конкурентными, с равными условиями, есть большая угроза, что они будут сфальсифицированы  и станут не выходом из кризиса, а еще больше его усугубят ситуацию", - сказал Сагателян, добавив, что Движение по спасению Родины продолжает настаивать на том, что правильный и эффективный выход из сложившейся ситуации - это дорожная карта, предлагаемая Движением.

На уточнение, продолжатся ли акции протеста на проспекте Баграмяна в связи с новыми условиями, Сагателян отметил, что да,  но возможны изменения в тактических элементах.

На вопрос, по его мнению, какой интерес преследует правительство, объявляя о внеочередных парламентских выборах, координатор Движения отметил, что безусловно, то, что власти согласились на выборы уже некое достижение, но это не достаточное условие для выхода из кризиса в стране.

"Если 20 июня состоятся досрочные парламентские выборы, Пашиняну придется подать в отставку в период с 22 апреля по 7 мая, то есть впереди еще около 50 дней. Если они были искренними, мы сказали, пусть завтра придет и уйдет в отставку. Зачем этот временной отрезок. Несколько раз движение набирало обороты, они выражали готовность провести досрочные парламентские выборы, а потом отказывались. То есть, у нас нет веры в эти власти. Но главный вопрос даже не в этом. Выборы, организованные Пашиняном не могут быть конкурентными, с равными условиями и они могут привести к новому кризису", - еще раз подчеркнул Сагателян.

Он отметил, что временно исполняющим обязанности премьер-министра должен быть человек, который не будет иметь личной заинтересованности в этих выборах. "Мы говорим о Вазгене Манукяне, но если есть другой кандидат, мы готовы его рассмотреть.  Это не принципиальный вопрос. Вазген Манукян никогда не намеревался быть премьер- министром, он не выдвигал себя, мы просили его удовлетворить наше требование.

Главное, чтобы их организовывал не Пашинян", - подчеркнул дашнакцакан.

При этом он подчеркнул, что у всех 17 партий движения есть консенсус по вопросу отставки Пашиняна, меж тем по вопросу участия в выборах, это дело каждой из политических сил.

Говоря от партии АРФ "Дашнакцутюн", Сагателян сказал, что их партия не будет вовлекаться в эту повестку, и даже если останется в одиночестве, то все равно продолжит борьбу.


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