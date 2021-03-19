Пятница, 19 Марта 2021 15:23

АрмИнфо. В ООН прокомментировали предстоящие внеочередные парламентские выборы в Армении.

Так, в ходе ежедневного брифинга, пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на уточнение, как он считает, проведение 20 июня в Армении выборов поможет снизить напряженность в стране, в частности отметил: "Я не комментирую политическое решение о проведении выборов. Мы всегда за выборы, на которых люди могут свободно выражать свое будущее".

При этом на уточнение, планирует ли ООН отправлять мониторинговую миссию на выборы, Дюжаррик напомнил, что Организация не отправляет наблюдателей на выборы. "Но, очевидно, мы поддерживаем государства-члены, если нас об этом просят власти", - сказал он, добавив, что ООН не получали от Армении соответствующий запрос, однако если он поступит, то они его изучат.

Отметим, что против досрочных парламентских выборов, которые власти после консультаций с двумя другими парламентскими партиями определили провести 20 июня, выступил объединенный кандидат в премьеры от несистемной оппозиции (17 партий) - "Движения по спасению родины" Вазген Манукян, а также партия Армянский Национальный Конгресс (АНК), которым руководит первый президент РА Левон Тер- Петросян. В интервью ряду СМИ Манукян отметил, что по его личному мнению, проводить выборы в условиях нахождения у власти Никола Пашиняна и его команды, нельзя. А в АНК выступило против проведения внеочередных выборов по действующей избирательной системе.