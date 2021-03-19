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АрмИнфо. В ООН прокомментировали предстоящие внеочередные парламентские выборы в Армении.
Так, в ходе ежедневного брифинга, пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на уточнение, как он считает, проведение 20 июня в Армении выборов поможет снизить напряженность в стране, в частности отметил: "Я не комментирую политическое решение о проведении выборов. Мы всегда за выборы, на которых люди могут свободно выражать свое будущее".
При этом на уточнение, планирует ли ООН отправлять мониторинговую миссию на выборы, Дюжаррик напомнил, что Организация не отправляет наблюдателей на выборы. "Но, очевидно, мы поддерживаем государства-члены, если нас об этом просят власти", - сказал он, добавив, что ООН не получали от Армении соответствующий запрос, однако если он поступит, то они его изучат.
Отметим, что против досрочных парламентских выборов, которые власти после консультаций с двумя другими парламентскими партиями определили провести 20 июня, выступил объединенный кандидат в премьеры от несистемной оппозиции (17 партий) - "Движения по спасению родины" Вазген Манукян, а также партия Армянский Национальный Конгресс (АНК), которым руководит первый президент РА Левон Тер- Петросян. В интервью ряду СМИ Манукян отметил, что по его личному мнению, проводить выборы в условиях нахождения у власти Никола Пашиняна и его команды, нельзя. А в АНК выступило против проведения внеочередных выборов по действующей избирательной системе.
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|USCIRF: Свобода вероисповедания в Азербайджане серьезно ограничена законодательством
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|Дорога на Верхний Ларс вновь закрыта, 490 большегрузов застряли на КПП
|За сутки в Армении выявили 891 новый случай заражения коронавирусом
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|Ариф Юнусов: Карабахский вопрос еще долго будет в повестке дня
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|Банк ВТБ (Армения) профинансировал ООО «Ардис», предоставив новые возможности для расширения дистрибуции компании
|Захарова: Москва рассматривает решение Армении провести в 2021 году внеочередные парламентские выборы как ее внутреннее дело
|АНК выступил против проведения внеочередных выборов по действующей избирательной системе
|Третий президент Армении: РПА представит свою точку зрения по выборам, когда будет объявлено о них
|Армения и Грузия рассматривают перспективы расширения сотрудничества
|EPDE: Досрочные парламентские выборы в Армении должны проводиться только с реформированным Избирательным кодексом
|В МИД Армении состоялись армяно-иранские консультации
|"Процветающая Армении" и "Просвещенная Армения" выступили с заявлениями после анонсирования внеочередных выборов в республике
|Президент Армении назначил нового посла в Литве и замначальника Главного разведуправления Генштаба ВС
|Действующий председатель ОБСЕ призвала обеспечить беспрепятственный доступ международных акторов на места по итогам визита в Баку и Ереван
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|Британский парламентарий после встречи с Омбудсменом Армении обратился в правительство Великобритании по вопросу армянских пленных
|Бред Шерман: продолжу работать с Госдепом по вопросу освобождения всех армянских военнопленных
|Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня
|Офис главного уполномоченного по делам диаспоры Армении дал старт программе "Шаг к дому"
|Ардшинбанк открыл обновленные филиалы в Сисиане и Ехегнадзоре
|В Армении будут созданы <Центры независимой жизни> для граждан, получивших инвалидность в ходе Арцахской войны
|Константин Затулин ответил Шевченко: Россия ни из Крыма, ни из Карабаха не уйдёт больше никогда!
|В Правительстве Армении считают закрытым вопрос, связанный с увольнением Оника Гаспаряна
|За сутки в Армении заразились коронавирусом свыше 1 000 человек
|Ереванский суд удовлетворил ходатайство об обеспечении иска Оника Гаспаряна
|Омбудсмен Армении представил президенту свою концепцию создания демилитаризованной зоны безопасности в Сюнике
|Артак Апитонян: Азербайджан блокирует гуманитарный доступ в Нагорный Карабах
|Постоянный представитель Армении при ООН: Азербайджан фабрикует контраргументы в рамках несуразной кампании против Республики Армения
|Правительство улучшило условие пенсионного обеспечения для родителей, ухаживающих за детьми- инвалидами
|Представители из Армении приняли участие в международной научно-практической конференции «ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ И КУЛЬТУРЫ».
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Эдмон Марукян: Партия <Лусавор Айастан> готова пойти на выборы даже при новом избирательном кодексе
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