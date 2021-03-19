Пятница, 19 Марта 2021 15:23

АрмИнфо.Вице-спикер армянского парламента Ален Симонян убежден, правящий блок "Мой шаг" одержит победу на предстоящих внеочередных выборах.

Так, 19 марта в беседе с журналистами Симонян согласился с тем, что "Мой шаг" растерял часть своего электората, однако заверил, что во время предвыборной кампании они восстановят свой пошатнувшийся рейтинг. "Я уверен, что правящая сила вновь одержит победу на выборах", - сказал вице-спикер.

На уточнение, каким образом "Мой шаг" планирует это сделать, Симонян сказал, что ответ на этот вопрос будет дан во время предвыборной кампании. Он заверил, что несмотря на то, что люди немного разозлены, обиженны, растеряны, но всё же они прекрасно осознают все процессы в стране и вновь поддержат их.

Вице-спикер также затруднился сказать, когда действующий премьер-министр подаст в отставку, предположив, что, скорее всего, это произойдет в апреле, поскольку уже объявлена дата внеочередных выборов.

Вместе с тем Симонян не исключил проведения выборов по действующему избирательному кодексу, при этом добавив, что работы в направлении реформирования ИК продолжаются, также как и обсуждения по этому вопросу

Он также подчеркнул, что, безусловно, перед выборами военное положение в стране будет снято.

Отметим, что против досрочных парламентских выборов, которые власти после консультаций с двумя другими парламентскими партиями определили провести 20 июня, выступил объединенный кандидат в премьеры от несистемной оппозиции (17 партий) - "Движения по спасению родины" Вазген Манукян, а также партия Армянский Национальный Конгресс (АНК), которым руководит первый президент РА Левон Тер- Петросян. В интервью ряду СМИ Манукян отметил, что по его личному мнению, проводить выборы в условиях нахождения у власти Никола Пашиняна и его команды, нельзя. А в АНК выступило против проведения внеочередных выборов по действующей избирательной системе.