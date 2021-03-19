Пятница, 19 Марта 2021 13:54

АрмИнфо.Парламент Армении в первом чтении одобрил пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в Судебный кодекс и в смежные законы.

Так, на созванном внеочередном заседании Национального Собрания Армении в ходе голосования 80 депутатов поддержали данную законодательную инициативу, 6 - выступили "против", и еще 1 воздержался.

Как ранее сообщало АрмИнфо, сегодня, 19 марта, по инициативе правящего блока "Мой шаг" было созвано внеочередное заседание Национального Собрания Армении. В повестке дня заседания, предложенного депутатами от правящего блока, пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в Судебный кодекс и в смежные законы. Вопрос рассматривался в срочном режиме. В обосновании отмечается, что цель предлагаемых поправок - обеспечение эффективного осуществления судебного разбирательства дел, надлежащая реализация прав и законных интересов их участников, обеспечение требования рассмотрения и разрешения дел в разумные сроки, укрепление институциональных гарантий обеспечения нормальной деятельности судов и устранение последствий нарушений прав и свобод человека, зафиксированных судебными актами, созданными на основе международных договоров с участием Армении, и также восстановление прав жертв этих нарушений.