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АрмИнфо.Парламент Армении в первом чтении одобрил пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в Судебный кодекс и в смежные законы.
Так, на созванном внеочередном заседании Национального Собрания Армении в ходе голосования 80 депутатов поддержали данную законодательную инициативу, 6 - выступили "против", и еще 1 воздержался.
Как ранее сообщало АрмИнфо, сегодня, 19 марта, по инициативе правящего блока "Мой шаг" было созвано внеочередное заседание Национального Собрания Армении. В повестке дня заседания, предложенного депутатами от правящего блока, пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в Судебный кодекс и в смежные законы. Вопрос рассматривался в срочном режиме. В обосновании отмечается, что цель предлагаемых поправок - обеспечение эффективного осуществления судебного разбирательства дел, надлежащая реализация прав и законных интересов их участников, обеспечение требования рассмотрения и разрешения дел в разумные сроки, укрепление институциональных гарантий обеспечения нормальной деятельности судов и устранение последствий нарушений прав и свобод человека, зафиксированных судебными актами, созданными на основе международных договоров с участием Армении, и также восстановление прав жертв этих нарушений.
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|Парламент Армении в первом чтении поддержал инициативу о внесении изменений в Судебный кодекс
|Посол России: Ведется работа по разблокировке транспортных коммуникаций и нормализации экономического сотрудничества в регионе
|Независимые депутаты формируют в парламенте Армении инициативу "Арцах"
|Human Rights Watch сигнализирует о недозволенном обращении Азербайджана с армянскими военнопленными
|В Ереване состоялcя концерт-акция "Героическая баллада", посвящённый 100-летию со дня рождения Арно Бабаджаняна
|Армен Дарбинян: Армении нужно вернуться к Конституции образца 1995 года
|Дорога на Верхний Ларс вновь закрыта, 490 большегрузов застряли на КПП
|За сутки в Армении выявили 891 новый случай заражения коронавирусом
|Акоп Аршакян заявил о готовности нести ответственность за инцидент с журналистом
|Степанакерт призвал международные организации предотвратить уничтожение Азербайджаном армянского наследия на оккупированных территориях Арцаха
|Ереван призвал ЮНЕСКО срочно вмешаться и спасти еще не разрушенные Азербайджаном культурные памятники на оккупированных территориях Арцаха
|Политолог: За один год Пашинян умудрился все испортить некорректными заявлениями и непониманием сложности конфликта
|Политолог о Карабахской войне: Это была не столько война, сколько реализация <Плана Лаврова>
|Ариф Юнусов: Карабахский вопрос еще долго будет в повестке дня
|<Фонд Азнавура> направил в Армению 105 тонн гуманитарной помощи
|Банк ВТБ (Армения) профинансировал ООО «Ардис», предоставив новые возможности для расширения дистрибуции компании
|Захарова: Москва рассматривает решение Армении провести в 2021 году внеочередные парламентские выборы как ее внутреннее дело
|АНК выступил против проведения внеочередных выборов по действующей избирательной системе
|Третий президент Армении: РПА представит свою точку зрения по выборам, когда будет объявлено о них
|Армения и Грузия рассматривают перспективы расширения сотрудничества
|EPDE: Досрочные парламентские выборы в Армении должны проводиться только с реформированным Избирательным кодексом
|В МИД Армении состоялись армяно-иранские консультации
|"Процветающая Армении" и "Просвещенная Армения" выступили с заявлениями после анонсирования внеочередных выборов в республике
|Президент Армении назначил нового посла в Литве и замначальника Главного разведуправления Генштаба ВС
|Действующий председатель ОБСЕ призвала обеспечить беспрепятственный доступ международных акторов на места по итогам визита в Баку и Ереван
|У Армении новый посол в Индии
|Британский парламентарий после встречи с Омбудсменом Армении обратился в правительство Великобритании по вопросу армянских пленных
|Бред Шерман: продолжу работать с Госдепом по вопросу освобождения всех армянских военнопленных
|Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня
|Офис главного уполномоченного по делам диаспоры Армении дал старт программе "Шаг к дому"
|Ардшинбанк открыл обновленные филиалы в Сисиане и Ехегнадзоре
|В Армении будут созданы <Центры независимой жизни> для граждан, получивших инвалидность в ходе Арцахской войны
|Константин Затулин ответил Шевченко: Россия ни из Крыма, ни из Карабаха не уйдёт больше никогда!
|В Правительстве Армении считают закрытым вопрос, связанный с увольнением Оника Гаспаряна
|За сутки в Армении заразились коронавирусом свыше 1 000 человек
|Ереванский суд удовлетворил ходатайство об обеспечении иска Оника Гаспаряна
|Омбудсмен Армении представил президенту свою концепцию создания демилитаризованной зоны безопасности в Сюнике
|Артак Апитонян: Азербайджан блокирует гуманитарный доступ в Нагорный Карабах
|Постоянный представитель Армении при ООН: Азербайджан фабрикует контраргументы в рамках несуразной кампании против Республики Армения
|Правительство улучшило условие пенсионного обеспечения для родителей, ухаживающих за детьми- инвалидами
|Представители из Армении приняли участие в международной научно-практической конференции «ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ И КУЛЬТУРЫ».
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Эдмон Марукян: Партия <Лусавор Айастан> готова пойти на выборы даже при новом избирательном кодексе
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