Пятница, 19 Марта 2021 13:32

АрмИнфо.Россия и Армения поддерживали и продолжают поддерживать очень высокий уровень сотрудничества во всех сферах - политика, торговля, безопасность, культурно-гуманитарная область. Об 19 марта этом в ходе обсуждения на тему "Актуальные вопросы армяно-российского стратегического союза перед лицом угроз и вызовов современности" заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

При этом дипломат констатировал, что даже в 2020 году, когда взаимодействие в силу известных причин было затруднено, диалог между двумя странами не прекращался. Посол назвал трагическими как для Армении, так и для России события осени 2020 года (война в зоне карабахского конфликта - ред.), добавив, что даже в этот период страны были вместе и тесно взаимодействовали. "И благодаря колоссальным усилиям, в том числе российского руководства удалось остановить военные действия, подписать трехсторонний документ, и в общем-то заложить основу для непростой, очень противоречивой, но очень важной работы по установлению мира и укреплению безопасности в регионе", - сказал Копыркин выразив убеждение, что эти события очень четко продемонстрировали важность отношений между двумя странами с точке зрения ключевых факторов безопасности.

Вместе с тем он констатировал, что сейчас ведется работа по восстановлению мирной жизни в Нагорном Карабахе, по преодолению последствий вооруженных действий. "Россия вкладывает в это очень большие усилия: дислоцирован миротворческий контингент, действует Центр гуманитарного реагирования, восстанавливается гражданская инфраструктура, что позволяет жителям Карабаха вернуться к нормальной жизни.

Одновременно ведется работа трехсторонней рабочей группой по вопросам разблокировки транспортных коммуникаций и в целом созданию предпосылок для нормализации экономического сотрудничества в регионе как очень важной предпосылки для долгосрочной региональной безопасности", - сказал посол.

В тоже время, Копыркин заметил, что особенно в свете последних событий, чувствуется явный запрос общества на укрепление интеграционного сотрудничества, появляются соответствующие идей и движения, которые их готовы реализовывать. По его словам, это крайне важно, актуально и востребовано, в том числе и на площадках многосторонних интеграционных проектов.