Пятница, 19 Марта 2021 13:02

АрмИнфо. Депутаты парламента Армении Тагуи Товмасян, Анна Григорян и Софья Овсепян формируют инициативу "Арцах". Об этом 19 марта с трибуны парламента, на внеочередном заседании, посвященном судебным реформам, заявила независимый депутат Тагуи Товмасян, которая ранее вышла из блока "Мой шаг".

Товмасян сообщила, что только вчера вернулась из Арцаха, где была с коллегой Анной Григорян. "Хочу объявить об очень важной инициативе, которую мы решили реализовать, безусловно, она не будет иметь правовой основы, поскольку законодательство НС РА это не позволяет. Но, тем не менее, мы объявляем об инициативе "Арцах" и намерены в этом парламенте, хоть и ненадолго, стать голосом Арцаха. До сих пор, был только один формат - группа дружбы с Арцахом, как со многими странами. Но, как нам кажется, в отношении Арцаха должно быть особое отношение, особенно, после войны. Поскольку, если до сих пор мы называли Армению гарантом безопасности Арцаха, то теперь можно с уверенностью говорить, что Арцах был гарантом независимости Армении. В Гегаркунике и Сюнике мы ощутили на своей шкуре, как далеко Арцах держал от нас врага", - сказала депутат, призвав ценить этот факт.

Вместе с тем она констатировала, что, несмотря на то, что сегодня много актуальных вопросов, требующих обсуждения, меж тем, вопрос Арцаха почему-то выпал из повестки парламента, по крайней мере, складывается такое впечатление.

"Я только помню выступление Тарона Симоняна по Арцаху. Вопрос предан забвению. Складывается впечатление, что сдали, покончили с ним и забыли. Но мы не забыли, и будем и впредь держать вопрос Арцаха в центре своего внимания ", - подытожила депутат.

Отметим, что сегодня по инициативе правящего блока <Мой шаг> созвано внеочередное заседание Национального Собрания Армении. В повестке дня заседания, предложенного депутатами от правящего блока, пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в Судебный кодекс и в смежные законы. Вопрос будет обсуждаться в срочном режиме. В обосновании отмечается, что цель предлагаемых поправок - обеспечение эффективного осуществления судебного разбирательства дел, надлежащая реализация прав и законных интересов их участников, обеспечение требования рассмотрения и разрешения дел в разумные сроки, укрепление институциональных гарантий обеспечения нормальной деятельности судов и устранение последствий нарушений прав и свобод человека, зафиксированных судебными актами, созданными на основе международных договоров с участием Армении, и также восстановление прав жертв этих нарушений.