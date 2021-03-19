Пятница, 19 Марта 2021 13:01

АрмИнфо. Со стороны азербайджанских сил имело место недозволенное обращение с армянскими военнопленными, захваченными во время осенних боев в Нагорном Карабахе в 2020 г., заявила сегодня Human Rights Watch.

Так, в многостраничном тексте, опубликованном на сайте правозащитной организации отмечается, что эпизоды жестокого и унижающего достоинства обращения и пыток происходили как непосредственно после взятия в плен и при перевозке в различные места содержания под стражей, так и в самих этих местах.

Власти Азербайджана должны расследовать все заявления о недозволенном обращении и привлечь виновных к ответственности. Они также должны незамедлительно освободить всех оставшихся военнопленных и захваченных гражданских лиц и обнародовать информацию о местонахождении тех военных и гражданских, о которых известно, что последний раз их видели во власти азербайджанской стороны.

"Эти нарушения вплоть до пыток, которым подвергались армянские пленные, вызывают возмущение и являются военным преступлением, - Глубоко тревожит и то обстоятельство, что Баку до сих пор не отчитался о судьбе ряда армянских солдат, которые пропали без вести после того, как их видели захваченными азербайджанскими силами", - говорит директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.

Human Rights Watch проинтервьюировала четверых бывших военнопленных, в деталях рассказавших о недозволенном обращении в плену, которому подвергались они сами и свидетелями которого они были. Все наши собеседники рассказывали о продолжительных и неоднократных побоях. Один заявил, что его кололи острым железным прутом, один рассказал о том, как его пытали током, один - о неоднократном причинении ему ожогов зажигалкой. Первые дни после попадания в плен все они содержались в унижающих человеческое достоинство условиях, c с ними жестоко обращались, почти не давали воды и почти или совсем не кормили.

В соцсетях размещено множество видео с кадрами предположительно издевательств азербайджанских военнослужащих над армянскими пленными. HRW тщательно изучили и верифицировали свыше 20 таких видео, в том числе проинтервьюировав недавно возвращенных пленных и членов семей тех, кто присутствует в кадре, но еще не вернулся домой. В организации также ознакомились с различными медицинскими документами.

Рассказы о пытках и недозволенном обращении вызывают опасения, что для остающихся во власти азербайджанской стороны армянских военнопленных сохраняется риск недозволенного обращения. Власти Азербайджана должны обеспечить пленным и другим захваченным лицам все гарантии, предусмотренные международными нормами о правах человека и гуманитарного права, включая запрет пыток и недозволенного обращения.

Вооруженный конфликт вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном резко обострился 27 сентября 2020 г., когда азербайджанские силы начали масштабное наступление. Военные действия завершились 10 ноября подписанием трехсторонней договоренности о прекращении огня с участием России. Среди прочего, документ предусматривал "обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших".

Точное число остающихся во власти азербайджанской стороны армянских военнопленных остается неясным. К концу февраля представительство Армении при Европейском суде по правам человека ходатайствовало о направлении азербайджанским властям представлений по 240 предположительно военнопленным и удерживаемым гражданским лицам. Примерно в 90% таких случаев, как утверждают в представительстве, они представили фото- и видеоматериалы, подтверждающие факт нахождения того или иного человека во власти азербайджанской стороны.

Руководство Армении заявляет, что Азербайджан вернул 69 военнопленных и захваченных гражданских лиц. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждает, что армянской стороне возвращены все военнопленные, но еще около 60 человек остаются под стражей как подозреваемые в терроризме. Human Rights Watch не имеет возможности проверить заявления обеих сторон относительно числа оставшихся удерживаемых лиц и их статуса.

24 февраля в МИД Армении в Ереване сказали организации, что родственники "чем дальше, тем сильнее впадают в отчаяние" относительно судьбы своих близких, особенно с учетом многочисленных заслуживающих доверия историй о жестоком обращении с пленными.

Все четверо бывших военнопленных, которых проинтервьюировали HRW, были захвачены после ранения. В организации задокументировали один эпизод, когда азербайджанский офицер оказал захваченному армянскому солдату первую помощь. В другом эпизоде азербайджанский офицер дал пленному обезболивающее. Один из собеседников HRW рассказал, как командир запретил подчиненным бить пленных, но недозволенное обращение продолжалось в те моменты, когда его не было рядом.

Международное гуманитарное право, или право вооруженных конфликтов, обязывает воюющие стороны при любых обстоятельствах обращаться с пленными гуманно. Третья Женевская конвенция об обращении с военнопленными требует ограждать их "в особенности от всяких актов насилия или запугивания, от оскорблений и любопытства толпы". Азербайджан также обязан соблюдать безоговорочный запрет пыток и другого бесчеловечного и унижающего достоинства обращения, который закреплен в Международном пакте о гражданских и политических правах и Европейской конвенции о правах человека (государство является участником обоих договоров).

"Мы собрали свидетельства и ознакомились с визуальными материалами о продолжительных и неоднократных избиениях армянских военнопленных, единственной целью которых, судя по всему, было унизить и наказать этих людей, Пытки и издевательства над пленными - это военные преступления, и виновные должны быть как можно скорее привлечены к ответственности" - говорит Хью Уильямсон.

С полным текстом задокументированных пыток и плохого обращения можно ознакомиться ниже: https://www.hrw.org/ru/news/2021/03/19/378256 .