Пятница, 19 Марта 2021 13:01

АрмИнфо.В Ереване состоялcя концерт-акция "Героическая баллада", посвящённый 100-летию со дня рождения Арно Бабаджаняна.

Концерт был организован Общественной организацией "Диалог", Международным проектом "Музыканты за мир" и Государственным симфоническим оркестром Армении и прошел в Национальном академическом театре оперы и балета им. А.А.Спендиаряна.

На концерте с Государственным симфоническим оркестром Армении под руководством дирижера Сергей Смбатян выступили пианист Александр Гиндин, сопрано Сирануш Гаспарян, баритоны Илья Кузьмин и Геворг Акопян.

Зрители смогли насладиться такими произведениями Бабаджаняна как: "Героическая баллада"' "Хоржам ' Ноктюрн ' музыка из фильма "Сердце

мое в горах", Ария-вокализ для сопрано и струнного оркестра, "Песня первой любви"' "Судьба", "Твои следы"' "Чертово Колесо"' "Сны>" и многое другое.

18 марта в Ереване также состоялось возложение цветов организаторами и российскими участниками посвящённого 100-летию со дня рождения Арно Бабаджаняна концерта- акции "Героическая баллада" к памятнику Бабаджаняна, который расположен у "Лебединого озера".