Пятница, 19 Марта 2021 11:24

АрмИнфо. Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, проезд по автодороге Степанцминда-Ларс запрещен для всех видов транспортных средств, на российской стороне скопилось 490 грузовых автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Согласно ведомству, на утро 19 марта на территории Армении также есть закрытые и труднопроходимые дороги. Так, закрыто движение через перевал Варденяц для большегрузов с прицепами, затруднен для легких грузовых машин. Также закрыты для движения участки дорог, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари.

В ряде областей Армении идет снег. В МЧС Армении призвали водителей передвигаться по дорогам республики исключительно при наличии зимних шин.