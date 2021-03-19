Пятница, 19 Марта 2021 10:59

АрмИнфо.Министр высоких технологий Армении Акоп Аршакян выступил с извинениями в связи с инцидентом с журналистом Пайлаком Фархадяном

"Дорогие соотечественники! В связи с произошедшим, прежде всего, хочу заявить, что я против любого насилия, я руководствуюсь принципом решения вопросов цивилизованными методами. Каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни и семейную жизнь. Любой член нашего общества, будь то чиновник или журналист, в первую очередь человек, который обладает эмоциями и чувствителен, особенно к вопросам, связанным с семьей.

Хочу извиниться перед всеми гражданами, присутствовавшими при происшествии, перед всеми, чей покой я нарушил своими действиями. Напоследок хочу отметить, что готов нести ответственность в связи с произошедшим", - написал Аршакян на своей странице в Facebook.

По факту с заявлением выступил и Защитник прав человека Армении Арман Татоян, который подчеркнул, что никакая причина не может оправдать насилие в отношении журналиста, выполняющим свои профессиональные обязанности, особенно со стороны официального лица. Он сообщил, что Офис Защитника прав человека изучил обстоятельства инцидента, произошедшего 17 марта в кафе между министром высоких технологий и журналистом

"Аппарат омбудсмена изучил видеозаписи инцидента и последующие публикации о поведении журналиста. Защитник прав человека особо подчеркивает, что профессиональная деятельность журналистов

охраняется законом. В любом случае министр не имел права применять насилие в отношении гражданина. Поведение министра еще более предосудительно с учетом того, что он знал, что вопросы ему задает журналист, и он применял насилие в отношении журналиста.

В качестве важного обстоятельства Защитник прав человека считает необходимым указать, что журналист обратился к высокопоставленному государственному чиновнику, министру, в публичном, а не приватном месте", - отметил Татоян добавив, что должностные лица, особенно высокопоставленные, обязаны проявлять терпимость во всех случаях, когда журналисты задают вопросы, которые им не нравятся или если они критикуют их.

По его словам, никакие причины не могут оправдать насилие со стороны должностного лица в отношении журналиста при выполнении профессиональных обязанностей.

"Любой вопрос, каким бы он ни был, должен решаться исключительно в рамках надлежащей правовой процедуры компетентными органами", - подытожил Татоян.

Отметим, что Генпрокуратура направила сообщение о нападении на Фархадяна в Специальную следственную службу, для подготовки материалов.

Напомним, что накануне Фархадян сообщил о том, что Арашкян напал на него в кафе, ударил его и разбил телефон и ноутбук. Затем, в сети появились видео кадры инцидента, где видно, что журналисты подошел к Аршакяну с телефоном, после небольшого разговора ушел, а затем министр пошел к столу журналиста и ударил последнего. К сожалению звука нет, и не понятно, что заставило министра выйти из себя и напасть на журналиста.