Четверг, 18 Марта 2021 21:30

АрмИнфо. Армении и Азербайджана больше шансов на решение конфликта, чем у пакистанцев с индусами, потому что мы вовлечены во множество других проектов, являемся частью европейского пространства, СНГ, поэтому, хотим мы того или нет - контакты происходят.

Подобное мнение выразил известный азербайджанский политолог, историк, руководитель Департамента конфликтологии Института мира и демократии - Ариф Юнусов в интервью армянскому журналисту Марку Григоряну в рамках цикла передач <Поговорим о будущем>. В этом контексте политолог указал на небольшие шансы с точки зрения развития экономических отношений между сторонами.

Однако он отметил, что сегодня ситуация в Армении достаточно сложная, идет поиск предателей, происходит много из того, через что в свое время прошел Азербайджан. И в этом контексте Юнусов задался вопросом сможет ли Пашинян удержаться у власти. <Он явный популист. Когда я слушал, что он говорит по Карабаху, был в ужасе. С такой риторикой, таким отношением, я понимал, что война точно будет. А он этого не понимал>, - заметил эксперт.

При этом он рассказал, что с приходом к власти Никола Пашиняна это был первый случай, когда в азербайджанском обществе очень положительно отнеслись к армянскому политику. <Такого никогда не было. Я наблюдал за реакцией азербайджанских граждан. Пашинян воспринимался как демократ, борец с коррупцией, который, по сути, заставил реагировать, действовать и чувствовать себя не в своей тарелке Ильхама Алиева>, - поделился он. При этом Юнусов подчеркнул, что с предыдущими представителями армянской власти, ввиду схожего уровня и психологии, подобного с азербайджанским лидером не происходило.

<И за один год Пашинян умудрился испортить все некорректными заявлениями и непониманием сложности конфликта. Политики должны чувствовать ответственность за свои слова и действия. Когда не чувствуешь - это кончается кровью, за которую ты же и будешь нести ответственность>, - заметил он.