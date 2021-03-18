Четверг, 18 Марта 2021 20:22

АрмИнфо. Заявление президента Ильхама Алиева о том, что карабахский вопрос решен, представляет собой ни что иное, как красивую фразу, рассчитанную на внутреннюю аудиторию, своего рода, это PR-компания.

Подобное мнение выразил известный азербайджанский политолог, историк, руководитель Департамента конфликтологии Института мира и демократии - Ариф Юнусов в интервью армянскому журналисту Марку Григоряну в рамках цикла передач <Поговорим о будущем>.

Он подчеркнул, что сегодня мы вернулись в 91-й год , когда шли переговоры о статусе Нагорного Карабаха, которые и дальше будут идти в рамках Минской группы ОБСЕ. <Просто эта риторика тесно связанна с проблемами внутренними азербайджанского общества. Потому что четверть века ситуация для них была сложной. Потеря региона, потеря территорий, требования вернуть земли, начать войну. Общество радикализировалось. Претензии были и к Алиеву, и сейчас он это использует на все 100%>, - сказал Юнусов.

Если в прошлом году речь шла о необходимости освобождения этих земель, то сейчас, по словам конфликтолога, азербайджанский президент постоянно занимается пиаром, посещает те или иные населенные пункты, особенно Шуши, и преподносит в соответствующем ключе. <Безусловно,

карабахский вопрос не просто остался, но еще долго будет в повестке дня>, - подчеркнул он.

Юнусов заметил, что сам лично к карабахскому вопросу относится двояко. Как человек, он желает остановить кровопролитие, но как военный историк, занимающийся сознательную жизнь конфликтами, осознает всю сложность ситуации.

<Еще в 88-ом году, я знал, что мы на несколько лет будем завязаны на этом. Потому что самые сложные конфликты это те, что разжигаются на этнической или религиозной почве>, - заметил он. В этом контексте Юусов обратил внимание на то что до подписания в 94-м году нефтяного контракта, армяне и азербайджанци были ведущими игроками конфликта. Политика России была тогда непоследовательной. Однако с 94-го года в регионе, по его словам, появились другие игроки - Запад в лице ЕС и США. <Возникла геополитическая конфронтация - Россия и Запад. И тогда армяне и азербайджанцы из ведущих игроков превратились в ведомых, или говоря по-обывательски, в пешек>, - заметил он.

Ссылаясь на свои ранние заявления, Юнусов подчеркнул, что минимум пройдет 2-3 поколения, прежде чем карабахский вопрос будет закрыт. <Мы даже не дошли до середины своего конфликтологического пути. Можно сказать, что мы треть прошли и нам еще долго>, - сказал эксперт.

В сложившейся ситуации, политолог считает целесообразным налаживание контактов и ведение диалога между конфликтующими сторонами. <Мы должны уметь разговаривать друг с другом>, - подчеркнул он.

При этом эксперт отметил, что происходящее сегодня в Армении, это то, что переживал Азербайжджан в 94-м году, что является защитной реакцией. Он подчеркнул, что армяне и азербайджанцы идут по <порочному кругу>. <Сравнивая ситуацию с Прибалтикой, в период распада СССР, когда пытались создать конфликт, они сумели выйти из положения, потому что элита оказалась на уровне. К сожалению, элита Армении и Азербайджана того периода и сегодняшнего далека от этого уровня. Мы ведем себя как пешки, как ведомые игроки, не понимая, что есть другие силы, которые пользуются этим>. - сказал он.