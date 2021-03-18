Четверг, 18 Марта 2021 19:32

АрмИнфо. Сегодня от <Фонда Азнавура> поступило в Армению около 105 тонн гуманитарной помощи для населения, пострадавшего от Второй Арцахской войны. Эта новая партия помощи была отправлена в Армению <при поддержке <Центра кризисной помощи> Министерства иностранных дел Франции.

Как сообщили АрмИнфо в фонде, этот пакет помощи включает в себя медицинские принадлежности, в частности, функциональные медицинские кровати, а также одежду и предметы гигиены. В общей сложности более 175 тонн гуманитарной помощи было собрано в 19 пунктах приема во Франции и Швейцарии. Эта беспрецедентная мобилизация стала возможной благодаря напряженной работе более чем 50 организаций и 100 доноров. Первая партия собранного груза в количестве 70 тонн была отправлена в Армению с ноября по январь специальными рейсами.

Фонд Азнавура координирует первоначальное хранение и дальнейшее распределение грузов в Армении. Часть помощи, отправленной в ноябре, декабре и январе, была напрямую передана конечным получателям грузов в Армении, остальная часть была распределена <Фондом Азнавура> среди пострадавшего населения.

На сегодняшний день (18 марта 2021 года) Фонд предоставил 15 663 беженцам предметы первой необходимости (одежду, предметы гигиены, одеяла) через более чем 20 местных организаций, работающих с арцахскими семьями, проживающими в различных регионах Арцаха.

Большое значение также было уделено оказанию адресной помощи системе здравоохранения. В частности, 35 больниц получили медицинское оборудование и предметы первой необходимости: предметов реабилитации (инвалидные коляски, ходунки, костыли), медицинских кроватей, 135 000 защитных масок, а также 1000 аптечек для обеспечения безопасности граждан.