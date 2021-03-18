Четверг, 18 Марта 2021 18:54

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) и ООО «Ардис» сотрудничают с 2019 года в рамках рассчётно-кассового обслуживания и кредитно-документарных продуктов. Недавно Банк профинансировал компанию с целью осуществления поставленных бизнес задач, в частности- пополнение оборотных средств и погашение кредиторской задолженности перед партнерами-поставщиками.

Компания «Ардис» занимается импортом и оптовой продажей продуктов питания и специальных ингредиентов для хлебобулочного, кондитерского и мясного производства, молочной и масложировой продукции, а также пищевых специй и ароматизаторов. Товары импортируются из многих европейских стран, таких как Австрия, Франция, Испания, а также из России, Украины, Грузии.

ООО «Ардис» является эксклюзивным представителем международного французского молочного концерна Lactalis- первым по величине в мире производителем молочной продукции и лидером по выпуску сыра в Европе.

Компания представляет в Армении также австрийскую компанию Backaldrin, которая является лидером в области производства ингредиентов для хлебопекарной и кондитерской промышленности.

«Ардис» представляет также украинскую компанию «DELTA WILMAR» (торговая марка «SANIA»), австрийскую компанию «ESAROM», является официальным партнером компании «PRESIDENT» (Франция-Италия-Россия-Украина), импортирует продукцию российских компаний, таких как «Экоресурс», «Ичнянский завод», группа компаний «НМЖК» (торговые марки «Хозяюшка», «Нежный», «Астория»).

Успешное сотрудничество с Банком ВТБ (Армения) позволит ООО «Ардис» реализовать новые планы развития бизнеса, расширить ассортимент предлагаемой продукции, в соответствии с потребностями местного рынка, поднять уровень качественной и количественной дистрибуции, учитывая ключевые тенденции продовольственной индустрии и увеличить свою конкурентоспособность.

Кредитование и обслуживание среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений Банка ВТБ (Армения). Именно по этой причине Банк придает стратегически важное значение разработке и внедрению эффективных банковских продуктов и финансовых инструментов, повышению доступности финансовых ресурсов и формированию благоприятных условий для развития бизнеса клиентов этого сегмента. Банк обеспечивает предоставление комплексного пакета услуг для корпоративных клиентов, к каждому клиенту применяется индивидуальный подход финансирования, с учетом особенностей вида деятельности бизнеса.

Более подробную информацию о продуктах кредитования малого и среднего бизнеса Банка ВТБ (Армения) можно получить на официальном сайте Банка по ссылке

https://www.vtb.am/ru/business/business-credits#!, в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.