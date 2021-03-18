Четверг, 18 Марта 2021 18:35

АрмИнфо.Москва рассматривает решение Армении провести в 2021 году внеочередные парламентские выборы как ее внутреннее дело. Об этом 18 марта в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы отфиксировали, что стороны смогли договориться о дате выборов. Мы выражаем надежду, что предвыборный период пройдет в конструктивной атмосфере, нацеленной на достижение долгосрочного результата", - подытожила Захарова.

Отметим, что против досрочных парламентских выборов, которые власти после консультаций с двумя другими парламентскими партиями определили провести 20 июня, выступил объединенный кандидат в премьеры от несистемной оппозиции (17 партий) - "Движения по спасению родины" Вазген Манукян, а также партия Армянский Национальный Конгресс (АНК), которым руководит первый президент РА Левон Тер- Петросян.

В интервью ряду СМИ Манукян отметил, что по его личному мнению, проводить выборы в условиях нахождения у власти Никола Пашиняна и его команды, нельзя. А в АНК выступило против проведения внеочередных выборов по действующей избирательной системе.