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 Четверг, 18 Марта 2021 18:27

АНК выступил против проведения внеочередных выборов по действующей избирательной системе

АНК выступил против проведения внеочередных выборов по действующей избирательной системе

АрмИнфо.. Предлагаемое решение текущего политического кризиса без изменения Избирательного кодекса будет служить только конъюнктурным интересам парламентских партий и спровоцирует новые политические кризисы.  Такое убеждение выражено в официальном заявлении Армянского Национального Конгресса (АНК), которым руководит первый президент РА Левон Тер-Петросян.

Следовательно, как отмечается в поступившем в АрмИнфо заявлении, такое развитие событий будет не чем иным, как конспиративной сделкой, сплетенной за спиной общества. Тем самым партии <Гражданский договор>, <Процветающая Армения> и <Светлая Армения> несут прямую ответственность за провал программы, направленной на улучшение политической системы Армении.

Выступая категорически против рейтинговой избирательной системы, партия отмечает: <Подтверждая нашу твердую позицию, что система <мажоритарных рейтингов>, навязанная нашему обществу в результате

массовых фальсификаций на выборах предыдущими властями, была одной из основных причин политической коррупции и кризисов в государственной и политической системах, служа ключевым инструментом обеспечения воспроизводства власти>.

В заявлении Конгресса так же говорится, что из заявлений представителей правительства и парламентской оппозиции можно сделать вывод о том, что вышеуказанные политические силы все же договорились провести досрочные выборы в рамках действующего Избирательного кодекса. В этом разрезе АНК выразила надежду, что парламентские политические силы будут руководствоваться не ситуативными соображениями, а придерживаться собственных позиций, проявят необходимую последовательность и принципиальность и оперативно примут новый Избирательный кодекс, который позволит преодолеть сложившуюся кризисную ситуацию в стране.

Отметим, что против досрочных парламентских выборов, которые власти после консультаций с двумя другими парламентскими партиями определили провести 20 июня, выступил и объединенный кандидат в премьеры от несистемной оппозиции (17 партий) - <Движения по спасению родины> Вазген  Манукян. В интервью ряду СМИ он отметил, что по его личному мнению, проводить выборы в условиях нахождения у власти Никола Пашиняна и его команды, нельзя. 


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