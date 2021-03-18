Четверг, 18 Марта 2021 18:27

АрмИнфо.. Предлагаемое решение текущего политического кризиса без изменения Избирательного кодекса будет служить только конъюнктурным интересам парламентских партий и спровоцирует новые политические кризисы. Такое убеждение выражено в официальном заявлении Армянского Национального Конгресса (АНК), которым руководит первый президент РА Левон Тер-Петросян.

Следовательно, как отмечается в поступившем в АрмИнфо заявлении, такое развитие событий будет не чем иным, как конспиративной сделкой, сплетенной за спиной общества. Тем самым партии <Гражданский договор>, <Процветающая Армения> и <Светлая Армения> несут прямую ответственность за провал программы, направленной на улучшение политической системы Армении.

Выступая категорически против рейтинговой избирательной системы, партия отмечает: <Подтверждая нашу твердую позицию, что система <мажоритарных рейтингов>, навязанная нашему обществу в результате

массовых фальсификаций на выборах предыдущими властями, была одной из основных причин политической коррупции и кризисов в государственной и политической системах, служа ключевым инструментом обеспечения воспроизводства власти>.

В заявлении Конгресса так же говорится, что из заявлений представителей правительства и парламентской оппозиции можно сделать вывод о том, что вышеуказанные политические силы все же договорились провести досрочные выборы в рамках действующего Избирательного кодекса. В этом разрезе АНК выразила надежду, что парламентские политические силы будут руководствоваться не ситуативными соображениями, а придерживаться собственных позиций, проявят необходимую последовательность и принципиальность и оперативно примут новый Избирательный кодекс, который позволит преодолеть сложившуюся кризисную ситуацию в стране.

Отметим, что против досрочных парламентских выборов, которые власти после консультаций с двумя другими парламентскими партиями определили провести 20 июня, выступил и объединенный кандидат в премьеры от несистемной оппозиции (17 партий) - <Движения по спасению родины> Вазген Манукян. В интервью ряду СМИ он отметил, что по его личному мнению, проводить выборы в условиях нахождения у власти Никола Пашиняна и его команды, нельзя.