Четверг, 18 Марта 2021 17:23

АрмИнфо.Досрочные парламентские выборы в Армении должны проводиться только в соответствии с реформированным Избирательным кодексом. Об этом говорится в заявлении Европейской платформы наблюдения за выборами (EPDE), поступившем в АрмИнфо.

В заявлении отмечается, что избирательная реформа в Армении - будучи одной из главных требований бархатной революции 2018 года - проводится при широком участии экспертов гражданского общества и международных организаций.

"Ожидается, что избирательная система улучшится за счет более пропорционального представительства и повышения прозрачности. Тем не менее, нынешний политический кризис представляет собой серьезный вызов демократическим реформам в стране", - говорится в заявлении EPDE, при этом констатируется, что поскольку призывы к проведению досрочных парламентских выборов доминируют в общественном дискурсе, некоторые организации гражданского общества и наблюдатели за выборами в Армении требуют, чтобы досрочные выборы были назначены только после принятия поправок в Избирательный кодекс.

"Принятие поправок должно быть сделано как можно скорее, даже если это противоречит общим международным правилам, касающимся сроков назначения выборов", - заключили в EDPE. Сегодня, премьер-министр Армении Никол Пашинян провел переговоры с главой партии "Процветающая Армении" Гагиком Царукяном, после которых заявил, что 20 июня текущего года в стране состоятся внеочередные парламентские выборы.