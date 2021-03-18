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АрмИнфо.Досрочные парламентские выборы в Армении должны проводиться только в соответствии с реформированным Избирательным кодексом. Об этом говорится в заявлении Европейской платформы наблюдения за выборами (EPDE), поступившем в АрмИнфо.
В заявлении отмечается, что избирательная реформа в Армении - будучи одной из главных требований бархатной революции 2018 года - проводится при широком участии экспертов гражданского общества и международных организаций.
"Ожидается, что избирательная система улучшится за счет более пропорционального представительства и повышения прозрачности. Тем не менее, нынешний политический кризис представляет собой серьезный вызов демократическим реформам в стране", - говорится в заявлении EPDE, при этом констатируется, что поскольку призывы к проведению досрочных парламентских выборов доминируют в общественном дискурсе, некоторые организации гражданского общества и наблюдатели за выборами в Армении требуют, чтобы досрочные выборы были назначены только после принятия поправок в Избирательный кодекс.
"Принятие поправок должно быть сделано как можно скорее, даже если это противоречит общим международным правилам, касающимся сроков назначения выборов", - заключили в EDPE. Сегодня, премьер-министр Армении Никол Пашинян провел переговоры с главой партии "Процветающая Армении" Гагиком Царукяном, после которых заявил, что 20 июня текущего года в стране состоятся внеочередные парламентские выборы.
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|В Правительстве Армении считают закрытым вопрос, связанный с увольнением Оника Гаспаряна
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|Ереванский суд удовлетворил ходатайство об обеспечении иска Оника Гаспаряна
|Омбудсмен Армении представил президенту свою концепцию создания демилитаризованной зоны безопасности в Сюнике
|Артак Апитонян: Азербайджан блокирует гуманитарный доступ в Нагорный Карабах
|Постоянный представитель Армении при ООН: Азербайджан фабрикует контраргументы в рамках несуразной кампании против Республики Армения
|Правительство улучшило условие пенсионного обеспечения для родителей, ухаживающих за детьми- инвалидами
|Представители из Армении приняли участие в международной научно-практической конференции «ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ И КУЛЬТУРЫ».
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Эдмон Марукян: Партия <Лусавор Айастан> готова пойти на выборы даже при новом избирательном кодексе
|ВОЗ заверил Минздрав Армении в безопасности вакцины AstraZeneca
|Минобороны Армении вновь вводит ограничения из-за пандемии коронавируса
|Посол: Азербайджанский диктатор лично дает указание стереть следы армян с оккупированных территорий Арцаха
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|Премьер-министр вкратце рассказал о своем видении <запоздалых> реформ в сфере образования, науки и культуры
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|Европарламент решительно осудил использование Турцией сирийских наемников в конфликтах в Ливии и Нагорном Карабахе
|Адам Шифф инициировал закон, призывающий Азербайджан немедленно вернуть всех удерживаемых армянских военнопленных
|Сергей Шойгу о взаимодействии с Турцией по Карабаху: Это очень непростая операция
|За сутки в Армении выявлено рекордное число случаев заражения коронавирусом
|Армен Саркисян: Всеармянский фонд <Айастан> должен быть структурой выше подозрений и спекуляций
|Вице-премьер Армении и посол Индии обсудили перспективы сотрудничества в рамках транспортного коридора "Север-Юг"
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|Роберт Кочарян: Из-за действий правительства Армении серьезно страдает репутация фонда "Айастан"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посольство Франции в Армении приглашает на фотовыставку, проводимую в рамках Дней франкофонии
|Зампред СНБ: В медиаполе Армении совершаются агрессивные попытки распространения ложной информации
|Омбудсмен Армении: Возвращение военнопленных является обязательным международным требованием, а не "доброй волей" азербайджанских властей
|Ара Айвазян: После трехстороннего заявления от 9 ноября и размещением миротворцев в регионе, карабахский конфликт вступил в новый этап
|Анн Линде убеждена: Реализация трехстороннего заявления позволит продвигаться по вопросу урегулирования карабахского конфликта
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|Роберт Кочарян: Вместе мы сможем залечить раны и вновь восстановить страну
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