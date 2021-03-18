Четверг, 18 Марта 2021 17:13

АрмИнфо.В МИД Армении состоялись армяно- иранские консультации.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи заместителя министра иностранных дел РА Армена Гевондяна с заместителем министра иностранных дел Ирана по международно-правовым вопросам Мохсеном Бахарвандом были затронуты вопросы укрепления и расширения существующего правового поля между Арменией и Ираном.

Обсуждались вопросы, связанные с продвижением работы над согласованными между двумя странами проектами документов, а также модернизацией существующих договоренностей. Стороны затронули региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, подчеркнули недопустимость присутствия террористов, подчеркнули необходимость их немедленного вывода из региона.

При этом замминистра иностранных дел РА Артак Апитонян в беседе со своим иранским коллегой подробно говорил о перспективах развития сотрудничества между двумя странами в рамках международных организаций. Обсужден широкий круг вопросов, касающихся прав человека, культурного сотрудничества, совместной работы в международных организациях, борьбы с терроризмом. Стороны особо высоко оценили плодотворное сотрудничество между Арменией и Ираном на платформе ЮНЕСКО, в основе которой лежат армяно-иранские культурные и цивилизационные связи. Собеседники затронули также ряд вопросов международной политической повестки дня