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АрмИнфо.Указом президента Армении Армена Саркисяна Артур Ероян назначен на должность заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС республики. Соответствующий указа опубликован на сайте президента РА.
Другим указам президент отозвал с должности посла Армении в Литве Тиграна Мкртчяна. Его на этом посту сменит Армен Мартиросян.
|В МИД Армении состоялись армяно-иранские консультации
|"Процветающая Армении" и "Просвещенная Армения" выступили с заявлениями после анонсирования внеочередных выборов в республике
|Президент Армении назначил нового посла в Литве и замначальника Главного разведуправления Генштаба ВС
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|У Армении новый посол в Индии
|Британский парламентарий после встречи с Омбудсменом Армении обратился в правительство Великобритании по вопросу армянских пленных
|Бред Шерман: продолжу работать с Госдепом по вопросу освобождения всех армянских военнопленных
|Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня
|Офис главного уполномоченного по делам диаспоры Армении дал старт программе "Шаг к дому"
|Ардшинбанк открыл обновленные филиалы в Сисиане и Ехегнадзоре
|В Армении будут созданы <Центры независимой жизни> для граждан, получивших инвалидность в ходе Арцахской войны
|Константин Затулин ответил Шевченко: Россия ни из Крыма, ни из Карабаха не уйдёт больше никогда!
|В Правительстве Армении считают закрытым вопрос, связанный с увольнением Оника Гаспаряна
|За сутки в Армении заразились коронавирусом свыше 1 000 человек
|Ереванский суд удовлетворил ходатайство об обеспечении иска Оника Гаспаряна
|Омбудсмен Армении представил президенту свою концепцию создания демилитаризованной зоны безопасности в Сюнике
|Артак Апитонян: Азербайджан блокирует гуманитарный доступ в Нагорный Карабах
|Постоянный представитель Армении при ООН: Азербайджан фабрикует контраргументы в рамках несуразной кампании против Республики Армения
|Правительство улучшило условие пенсионного обеспечения для родителей, ухаживающих за детьми- инвалидами
|Представители из Армении приняли участие в международной научно-практической конференции «ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ И КУЛЬТУРЫ».
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Эдмон Марукян: Партия <Лусавор Айастан> готова пойти на выборы даже при новом избирательном кодексе
|ВОЗ заверил Минздрав Армении в безопасности вакцины AstraZeneca
|Минобороны Армении вновь вводит ограничения из-за пандемии коронавируса
|Посол: Азербайджанский диктатор лично дает указание стереть следы армян с оккупированных территорий Арцаха
|Посольство Франции в Армении проведет ряд мероприятий, в рамках Дней франкофонии
|Аналитик: Разговоры о новой войне несколько преувеличены
|Премьер-министр вкратце рассказал о своем видении <запоздалых> реформ в сфере образования, науки и культуры
|Посол Франции: Все военнопленные должны быть освобождены
|Посол Франции: Вопрос обеспечения сохранности культурного наследия в зоне карабахского конфликта в центре внимания Парижа
|Прогноз: Армении необходимо быть готовой к обострению в Грузии и Украине
|Прогноз: Процессы на Южном Кавказе ожидает новая стадия геополитической активности
|Шойгу: Армении и Азербайджану пора переходить к диалогу
|Европарламент решительно осудил использование Турцией сирийских наемников в конфликтах в Ливии и Нагорном Карабахе
|Адам Шифф инициировал закон, призывающий Азербайджан немедленно вернуть всех удерживаемых армянских военнопленных
|Сергей Шойгу о взаимодействии с Турцией по Карабаху: Это очень непростая операция
|За сутки в Армении выявлено рекордное число случаев заражения коронавирусом
|Армен Саркисян: Всеармянский фонд <Айастан> должен быть структурой выше подозрений и спекуляций
|Вице-премьер Армении и посол Индии обсудили перспективы сотрудничества в рамках транспортного коридора "Север-Юг"
|Мой друг – Ашхабад»: литературный портрет города от украинской писательницы
|Глава МИД Арцаха: Баку нарушает принцип обмена пленных "всех на всех" поскольку в этой стране на госуровне проводится армянофобия
|Роберт Кочарян: Из-за действий правительства Армении серьезно страдает репутация фонда "Айастан"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посольство Франции в Армении приглашает на фотовыставку, проводимую в рамках Дней франкофонии
|Зампред СНБ: В медиаполе Армении совершаются агрессивные попытки распространения ложной информации
|Омбудсмен Армении: Возвращение военнопленных является обязательным международным требованием, а не "доброй волей" азербайджанских властей
|Ара Айвазян: После трехстороннего заявления от 9 ноября и размещением миротворцев в регионе, карабахский конфликт вступил в новый этап
|Анн Линде убеждена: Реализация трехстороннего заявления позволит продвигаться по вопросу урегулирования карабахского конфликта
|В Ереване состоялись армяно-грузинские межмидовские политические консультации
|Роберт Кочарян: Вместе мы сможем залечить раны и вновь восстановить страну
|МЧС Армении: Из-за метели закрыто движение через перевал Варденяц
|Армянские паломники в сопровождении российских миротворцев посетили монастыри Дадиванк и Амарас
|За сутки в Армении число заразившихся граждан коронавирусом перешагнуло отметку в 500 случаев
|Ереван обвинил Баку в умышленном подрыве реализации договоренностей по трехстороннему заявлению
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|Конверс Банк. Кэшбэк в течение 3 недель и выгодные условия кредитования для женщин
|Левон Тер-Петросян назвал свой вариант выхода из кризиса в Армении
|ЕС запустил в Армении программу по охране экосистемы озера Севан
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