Четверг, 18 Марта 2021 16:30

АрмИнфо. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде выступила с заявлением по итогам рабочего визита в Армению.

Так, в поступившем в АрмИнфо сообщении ОБСЕ отмечается, что входе визита в Ереван Линде подчеркнул важность достижения прогресса в решении нерешенных вопросов в контексте карабахского конфликта с соблюдением принципов ОБСЕ, подчеркнув, в частности, необходимость соблюдения международного права, включая международное гуманитарное право и права человека. В этом контексте действующий председатель ОБСЕ подчеркнул необходимость полного выполнения трехстороннего заявления о прекращении огня от 10 ноября, в том числе в отношении задержанных. Она также подчеркнула необходимость усилий по укреплению доверия и беспрепятственного доступа международных акторов на местах.

"Как Действующий председатель, я полностью поддерживаю работу сопредседателей Минской группы и моего личного представителя в их усилиях по продвижению мира и содействию всеобъемлющему и устойчивому урегулированию. ОБСЕ и международное сообщество в целом должны сыграть важную роль в разрешении нерешенных вопросов и поиске путей продвижения вперед", - сказал Линде.

Линде в Ереване встретилась с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Арменом Саркисяном, министром иностранных дел Ара Айвазяном, а также с другими собеседниками, в том числе и с представителями гражданского общества. Она выразила заинтересованность шведского председателя ОБСЕ в изучении дальнейших областей для расширения участия ОБСЕ в- и с Арменией.

В центре внимания переговоров были вопросы, связанные с текущим сотрудничеством и поддержке ОБСЕ Армении в выполнении ее обязательств по всем трем измерениям безопасности.

"Шведское председательство в ОБСЕ подчеркивает фундаментальные задачи Организации в защите европейского порядка безопасности, поддержке уникальной концепции всеобъемлющей безопасности ОБСЕ и сосредоточению внимания на разрешении конфликтов - приоритеты, которые мне посчастливилось обсудить здесь, в Ереване. В нашей работе будет крайне важно, чтобы мы также продвигали повестку дня для женщин, мира и безопасности", - сказала Линде.

Заметим, что практически идентичное заявление Линде сделала по итогам визита в Баку, где она встретилась с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, вице-премьер- министром Шахином Мустафаевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и другими собеседниками, включая представителей гражданского общества.

Заметим, что Линде посетила регион 14-16 марта.