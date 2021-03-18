Четверг, 18 Марта 2021 16:26

АрмИнфо.Председатель парламентской группы дружбы с Арменией, представляющей в британском парламенте все партии Тим Лоутон после встречи с Защитником прав человека Армении Арманом Татояном, обратился в правительство Великобритании по вопросу армянских пленных. Об этом сообщает пресс­служба офиса Омбудсмена Армении.

В офисе защитника прав человека, напомнили, что встреча прошла на прошлой неделе, 8 марта и была организована офисом "Ай Дат" Соединенного Королевства.

Тогда Арман Татоян провел беседу с высокопоставленными британскими официальными лицами, во время которой подробно представил международные гуманитарные нормы и правила в области прав человека, согласно которым всех пленных необходимо немедленно освободить, рассказал и о том, что грубым нарушением международного гуманитарного права и прав пленных является и представление их в качестве "террористов", поскольку речь идет о продолжающемся вооруженном конфликте.

Омбудсмен также предоставил информацию о военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных азербайджанскими Вооруженными силами во время войны в сентябре-ноябре 2020 года (обезглавливание, пытки, надругательства над телами погибших и т. д.).

Касаясь процесса, связанного с границами Армении, Арман Татоян представил свою новую концепцию, согласно которой в Сюнике должна быть создана демилитаризованная зона безопасности, гарантирующая безопасность людей, апеллируя конкретными доказательствами и факты на которых он опирается.

Кроме того, 11 марта баронесса Керолайн Кокс, которая ранее вместе с Омбудсменом Армении побывала в Арцахе и зафиксировала военные преступления, совершенные азербайджанской стороной, в парламенте - во время вопросов и ответов, подняла перед представителем британского правительства вопрос связанный с бесчеловечным отношением к армянским военнопленным и об использовании противником во время войны запрещенного оружия.