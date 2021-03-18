Четверг, 18 Марта 2021 16:25

АрмИнфо. Вопрос армянских военнопленных, удерживаемых Азербайджаном обсудил американский конгрессмен Брэд Шерман с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Филипом Рикером. Об этом сообщил сам конгрессмен.

"Азербайджан нарушает соглашение о прекращении огня, не освободив всех военнопленных", - написал Шерман в своем микроблоге в Twitter. При этом он добавил, что был рад услышать, что Государственный департамент провел несколько предметных разговоров с Баку, призывая к освобождению всех военнопленных.

"Похоже, что в ответ на усилия США, Баку предоставил доступ МККК к военнопленным. Я продолжу работать с Госдепартаментом по вопросу освобождения всех военнопленных", - резюмировал Шерман. Заметим, что согласно армянским правозащитником, Азербайджан продолжает удерживать несколько сот армянских пленных и военнопленных. Власти АР официально подтвердили удерживание 62 добровольцев из Ширакской области РА, которые были захвачены в плен поле подписания трехстороннего соглашения. Азербайджан же продолжает утверждать, что передала армянской стороне всех пленных и военнопленных, а оставшиеся лица, были захвачены после 9 ноября и являются "террористами".