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 Четверг, 18 Марта 2021 16:24
Марианна Мкртчян

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня

АрмИнфо. Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы премьер- министра Армении.

Так, согласно сообщению исполнительного органа, 18 марта премьер-министр РА Никол Пашинян встретился с лидером фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном.

"В ходе встречи было отмечено, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации - это досрочные парламентские выборы.

Учитывая обсуждения, проведенные премьер-министром с президентом РА, фракцией "Мой шаг", лидером фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном, 20 июня в Республике Армения пройдут внеочередные парламентские выборы", - говорится в сообщении пресс-службы премьера.

Отметим, что после подписания с 9 на 10 ноября 2020 года печально известного трехстороннего заявления лидерами Армении, Азербайджана и России о прекращении боевых действий в зоне карабахского конфликта, в РА возник политический кризис. На протяжении 4 месяцев оппозиция требует незамедлительной отставки премьер-министра и его команды, и проведения досрочных выборов. 


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