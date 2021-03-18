Четверг, 18 Марта 2021 15:19

АрмИнфо.Действия российских властей, ограничившие ввоз помидоров и перцев из Казахстана Евразийской экономической комиссией признаны неправомерными.

16 марта 2021 г., по инициативе казахстанской стороны Коллегией Евразийской экономической комиссии рассматривался вопрос легитимности российского запрета на ввоз плодов томатов и перцев из Республики Казахстан. По итогам дискуссии членов Коллегии и представителей сторон Коллегия ЕЭК решила, что запрет установленный в конце прошлого года Россельхознадзором (Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации), является незаконным и признается барьером.

Согласно принятому решению Коллегии ЕЭК Российской Федерации необходимо отменить установленные запреты в течение месяца.

Напомним, что с 16 декабря 2020 года Россельхознадзор ввел запрет на ввоз томатов и перцев из Павлодарской области, а с 18 января 2021 года из Актюбинской и Алматинской областей, ссылаясь на наличие вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus) в казахстанской продукции.

«В соответствии с правовой базой ЕАЭС фитосанитарный контроль и соответствующие меры применяются только в отношении тех вирусов, которые имеются в общем согласованном Перечне. Однако Россельхознадзор, в нарушении действующих договоренностей, проводил контрольные мероприятия и устанавливал запрет на ввоз казахстанской продукции.

Проведены собственные исследования, в том числе в Нидерландах, которые доказали отсутствие каких-либо вирусов в казахстанских томатах и перцах.

По нашей инициативе данный вопрос неоднократно рассматривался на площадке органов ЕАЭС в январе-феврале этого года. Все партнеры, за исключением российских, нас поддержали. По результатам совместной с Министерством сельского хозяйства работы удалось снять ограничения с крупных поставщиков.

Вместе с тем, в целом запрет на ввоз казахстанской продукции продолжал действовать.

Отмечу, что с момента установления запрета казахстанские предприятия потеряли более 200 млн. тенге. Коллегия ЕЭК услышала наши аргументы и признала действия российских властей барьером» - отметила вице-министр торговли и интеграции.