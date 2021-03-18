Четверг, 18 Марта 2021 15:01

АрмИнфо.17 марта состоялось торжественное открытие обновленных отделений Ардшинбанка в городах Сисиан и Ехегнадзор. Филиалы «Сисиан» и «Ехегнадзор» будут обслуживать клиентов в просторных, комфортабельных залах, оборудованных по последнему слову техники, кроме этого у клиентов будет возможность воспользоваться круглосуточной зоной самообслуживания.

На открытии присутствовали руководство банка и почетные гости.

Мэр Сисиана Артур Саркисян поздравил присутствующих и поблагодарил Ардшинбанк за проделанную работу на благо жителей региона. «Новые комфортные условия, созданные Ардшинбанком, будут способствовать повышению качества обслуживания наших граждан, они предполагают предоставление полного спектра банковских услуг, от бизнес-кредитования до кредитов физическим лицам, от переводов до депозитных услуг».

В тот же день в Ехегнадзоре также открылся модернизированный филиал Ардшинбанка.

Губернатор Вайоц Дзора Арарат Григорян отметил важность проводимой Ардшинбанком политики регионального развития. «Очень важно, что Ардшинбанк всегда обращает внимание на региональные отделения и их сбалансированное развитие. Такое переоснащение и современные подходы дают новый толчок к развитию и приближают качество обслуживания к уровню, предлагаемому банком в больших городах».

По словам операционного директора Ардшинбанка Арутюна Испиряна, несмотря на тяжелые условия эпидемии, Ардшинбанк продолжает проводить политику модернизации своей филиальной сети, делая услуги более доступными для жителей отдаленных районов.

«В общей сложности реконструкция прошла уже в 51 филиале банка. Продолжаются инвестиции в техническое оборудование филиалов, а также в ряд проектов, способствующих развитию дистанционного банковского обслуживания, что даст возможность улучшить качество обслуживания. Эта политика, в первую очередь, продиктована интересами клиентов. Наша цель - предоставлять нашим клиентам высококачественные банковские услуги на максимально доступных условиях»,- подчеркнул А. Испирян.

Модернизированные филиалы будут работать в г. Сисиан по адресу Сисакан, 21 (понедельник - пятница 09: 15-16: 45. В Ехегнадзоре по ул. Момика, 3 (понедельник - пятница 09: 15-16: 45, суббота 10: 15-14:45).

Филиальная сеть Ардшинбанка - одна из крупнейших сетей в Армении. Сегодня у банка 62 действующих филиала в Ереване и регионах Армении.