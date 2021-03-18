Четверг, 18 Марта 2021 13:25

АрмИнфо. Россия ни из Крыма, ни из Карабаха не уйдёт больше никогда! Так ответил депутат Государственной Думы России Константин Затулин на выпады российского общественного деятеля Максима Шевченко.

Так, в сообщении пресс-службы Затулина, в частности говорится:

"Стоит ли напомнить Шевченко, большевику недавнего розлива, что Советский Союз в самые тяжелые первые годы Великой Отечественной войны вынужден был держать войска на границе с Турцией, отмобилизовавшей 25 своих дивизий, около миллиона солдат, для вступления в войну в случае падения Сталинграда? Константину Затулину не нужны справки на этот счёт - его отец, командир погранотряда, член партии большевиков ленинского призыва, и был одним из тех, кто тогда стерёг советскую границу в Закавказье".

При этом в заявлении также отмечается, что Максиму Шевченко - любителю военных парадов в Баку и ненавистнику русских солдат и офицеров времён Кавказской войны в Российской Империи, сложно представить, что позиция Затулина из "Единой России", как и самого Государства Российского, - не проармянская и не антитурецкая, а пророссийская, основанная на историческом опыте.

"Мы не против торговли турецкими помидорами, отдыха на турецких курортах или строительства в Турции экономически выгодных обеим сторонам объектов. Хотя, заметим, все эти проекты можно реализовать в самой России. Мы против того, чтобы нарушались достигнутые с нашей помощью соглашения о прекращении огня, чтобы войной на Кавказе продвигали собственные корыстные интересы. И чтобы другим, чужим странам оказывали в этом услуги на все руки готовые фальшивые русские патриоты", - привели слова Затулина в пресс-службе депутата, при этом посоветовав Максиму Шевченко примирить, наконец, раздирающее его, как буриданова осла, противоречие.

"Зарегистрируйтесь, Максим, иноагентом в установленном порядке. Наше демократическое законодательство это позволяет. И тогда никто не удивится вам, когда вы в очередной раз заявите, что в Нагорном Карабахе "ни один российский военный нахрен не нужен". Когда вы в следующий раз перелицуетесь из борца с "соросовским выкормышем" Пашиняном в его адвоката. Ведь в том, чтобы лизать чужую руку для иноагента, нет ничего предосудительного. Россия ни из Крыма, ни из Карабаха, Макс, не уйдёт больше никогда", - подытожили в пресс-службе Затулина.