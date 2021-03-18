Четверг, 18 Марта 2021 12:40

АрмИнфо.Начальник Генерального штаба ВС РА Оник Гаспарян освобожден от занимаемой должности на основании конституционной нормы, на основании вступившего в силу указа президента Армении от 10.03.2021 г, что констатировал премьер-министр Армении в своем заявлении в тот же день.

Об этом говорится разъяснении Аппарат премьер-министра Армении в связи с принятым Административным судом решением ??/2014/05/21 об обеспечении иска, принятом по делу, которое касается начальника ГШ Оника Гаспаряна.

В правительстве напомнили, что Гаспарян подал иск в административный суд об обжаловании указа президента РА, вступившего в силу 10 марта и признании недействительным указ о снятии его с занимаемой

должности.

При этом в исполнительном органе заявили, что административный суд вернул иск Гаспаряну 15.03.2021, предложив ему заменить неверное исковое заявление на правильное (вероятно, решение было передано истцу на руки, заранее уведомив, поскольку в тот же день истец представил измененный вариант. Решение ответчику не передается).

"В тот же день был подан измененный иск. иск Оника Гаспаряна против президента Республики Армения Армена Саркисяна, премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна о признании отсутствия правоотношения в силу права на освобождение от должности начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна в условиях отсутствия принятого президентом Республики административного акта на основании предложения премьер- министра Оника Гаспаряна, который был принят к производству. Представлено также ходатайство об обеспечении иска.

Судом 17.03.2021 г. было решено предпринять меры по обеспечению иска в виде временного удовлетворения требования истца, а именно: до вступления в законную силу окончательного судебного акта, разрешающего дело по существу, признать отсутствие правопорядка об освобождении от должности начальника Генерального штаба ВС Оника Гаспаряна в условиях отсутствия принятого президентом Республики административного акта на основании предложения премьер-министра об освобождении от должности начальника Генерального штаба ВС в силу права.

Следует отметить, что согласно части 2 статьи 139 Конституции РА соответствующий акт, в данном случае указ президента РА, действует в силу права. Конституция не предполагает возможности обратной силы вступившего в силу акта указанной конституционной нормы.

Следовательно, Оник Гаспарян освобожден от должности начальника Генштаба ВС РА, а процесс назначения нового начальника Генштаба ВС РА продолжается по процедуре, установленной частью 2 статьи 139 Конституции РА", - резюмировали в правительстве Армении.